leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El viento mueve las ramos de los árboles en la orilla del Bernesga en León. A.P.C.

Viernes ventoso para comenzar un fin de semana soleado en León

Las pocas precipitaciones se esperan en zonas del nordeste montañoso durante un día con menos nubosidad según pasen las horas.

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

El viento seguirá siendo uno de los elementos más destacados en lo meteorológico en León en una jornada que abre un fin de semana en el que se espera un tiempo muy estable.

La presencia de mucha nubosidad durante la mañana, también de brumas y bancos de niebla, irá a menos durante la tarde y el cielo acabará muy despejado pero con muchas nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles dispersas en montaña, sobre todo cuanto más al norte y al este.

Las temperaturas no mostrarán muchos cambios o iniciarán un ligero ascenso de cara a los próximos días.

El viento del oeste y suroeste seguirá soplando de forma moderada aunque habrá momentos de calma o con intensidad muy floja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  2. 2 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales
  3. 3 Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas
  4. 4 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  6. 6 Identifican al leonés Pablo Fernández y Vox le denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de odio
  7. 7 Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo
  8. 8 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar
  9. 9 «Varapalo» al Ayuntamiento de León por «poner en riesgo» la seguridad en Armunia
  10. 10 Alubiada en La Bañeza, Feria del Disco y circo en los barrios este fin de semana en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Viernes ventoso para comenzar un fin de semana soleado en León

Viernes ventoso para comenzar un fin de semana soleado en León