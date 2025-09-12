Viernes ventoso para comenzar un fin de semana soleado en León Las pocas precipitaciones se esperan en zonas del nordeste montañoso durante un día con menos nubosidad según pasen las horas.

El viento mueve las ramos de los árboles en la orilla del Bernesga en León.

Alberto P. Castellanos León Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

El viento seguirá siendo uno de los elementos más destacados en lo meteorológico en León en una jornada que abre un fin de semana en el que se espera un tiempo muy estable.

La presencia de mucha nubosidad durante la mañana, también de brumas y bancos de niebla, irá a menos durante la tarde y el cielo acabará muy despejado pero con muchas nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles dispersas en montaña, sobre todo cuanto más al norte y al este.

Las temperaturas no mostrarán muchos cambios o iniciarán un ligero ascenso de cara a los próximos días.

El viento del oeste y suroeste seguirá soplando de forma moderada aunque habrá momentos de calma o con intensidad muy floja.