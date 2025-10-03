leonoticias - Noticias de León y provincia

La luna aparece en la imagen junto a la veleta del edificio del antiguo consistorio en la plaza Mayor de León. A. P. C.

Viernes de sol y temperaturas estables en León

Las mínimas vuelven a escalar hasta llegar a los diez grados en la capital, con cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones en toda la provincia

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:15

Tras una jornada de jueves muy variable en torno a la diferencia entre las temperturas máximas y las mínimas, llegando a más de veinte grados de variación, el ascenso de la temperatura mínima de cara a la jornada del viernes dibuja un escenario de mayor estabilidad entre la madrugada y las horas de sol.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de viernes 3 de octubre con aspecto similar en cuanto a la presencia aislada de nubes y máximas levemente inferiores.

Ascenso de las temperaturas mínimas

El mayor cambio llega en cuanto a las temperaturas mínimas, con ascensos en toda la provincia, entre los que destaca la capital y Ponferrada, con tres grados de diferencia respecto a la pasada jornada. León, por su parte, escalará hasta los 26 grados.

Los vientos, en términos generales, no superarán los diez kilómetros por hora en ningún caso, con la mayor fuerza desde el mediodía hasta el anochecer.

En los diferentes puntos de la provincia, los valores se asemejan a la capital. Ponferrada llegará a los 28 grados, con 12 de mínima. Astorga se mantiene en la temperatura máxima de 27 grados y nueve de mínima, mientras que Villablino escalará hasta los 27, sin bajar en las horas más frías de ocho.

