La víctima que descubrió la trama sexual: «Él quería tocarte todo; sospeché porque daba órdenes»

Lucía, Claudia o Melisa. Esos son, al menos, tres de los perfiles falsos que el investigado por hacerse pasar por mujer para hacer pruebas de ETS a hombres tenía registrados en Instagram. A ello suma la cuenta de Tinder, por donde contactó con la víctima que finalmente ha frenado el entramado que este voluntario de Cruz Roja tenía montado en la sede de la organización.

Hamza, de 26 años, que lleva cinco viviendo en León, ha sido el último de una lista en la que al menos 54 personas, todos con «perfil de gimnasio», se han visto afectadas por este caso, aunque solo tres han presentado denuncia hasta ahora.

Esta víctima ha querido contar lo que ocurrió para ayudar a que otros puedan dar el mismo paso. «Llevo agobiado todos estos días. Duermo mal por la noche por pensarlo. Cuando me contacta algún chico, y me dice que a él también le ha pasado, pienso que menos mal que lo he contado».

Recuerda que todo se desarrolló en apenas cuatro días. El pasado domingo, 15 de junio, contactó, a través de Tinder, con el perfil de una 'chica' que se llamaba Lucía. Tras varios días hablando por Instagram, decidieron quedar este pasado jueves. «Me pidió que hiciera algo por ella», explica a Leonoticias. Afirmando que un amigo suyo -que resultaba ser la misma persona que se encontraba tras el perfil de Lucía- trabajaba en Cruz Roja como voluntario, Hamza tendría que ir a hacerse una prueba de detección de enfermedades de transmisión sexual. «Le ofrecí ponerme condón, pero insistió en que me hiciera la prueba. Finalmente accedí, tampoco perdía nada». Él le pidió verla antes, y 'ella' le reclamó «confianza».

Le citó en una clínica de la sede de Cruz Roja a las 17:30, fuera del horario de servicio. Allí le llevó a un despacho con camilla y una sala para ejecutar la prueba. «Me dio un formulario y de todo, usaba papeles oficiales», remarca la víctima. Entonces le entregó un bote donde debía verter su semen, masturbándose en dos ocasiones, y el propio médico -que no contaba con ninguna titulación facultativa- le tenía que introducir un hisopo en el pene. «Me pidió que me desnudase delante de él, que me quedara solo en calzoncillos. Él quería tocarte todo».

La víctima descubre lo que había pasado

La situación empezó a ser incómoda para Hamza, que le pidió la presencia de una tercera persona. «Tenía miedo. Me daba como órdenes y eso me chocó y me hizo sospechar porque no hablaba como un médico», explica. Aprovechando que el agresor hizo uso de su teléfono, la víctima mensajeó a la presunta mujer y sonó en su propio terminal. «Le dije que qué estaba pasando y me reconoció lo que ocurría».

Lejos de perder los papeles, Hamza intentó «calmar» a su agresor mientras «le obligaba» a llamar a la Policía Nacional para que acudiera al lugar. «Él solo quería coger una mochila roja», en la que, supuestamente, se encontraban los datos de sus anteriores víctimas. «Llevaba haciendo esto años. Usa una buena organización, como Cruz Roja, para hacer esta mierda». Cuando los agentes llegaron, agradecieron a Hamza «que no le hiciera nada» y facilitó la libreta con los nombres del resto de hombres que habían sufrido su abuso.

Desde que esta historia ha visto la luz, la víctima que ha destapado la trama del voluntario de Cruz Roja ha recibido mensajes de otras personas que también lo han sufrido. «A uno le hizo hacer una videollamada mientras se masturbaba; otro me dijo que le había pasado lo mismo hace un año». Y Hamza reflexiona sobre lo que le ha ocurrido: «¿Cómo no me iba a fiar? Es la Cruz Roja».

Desconoce qué hacía con las pruebas de semen que recogía de los hombres a los que engañaba, eliminándolos de la red social por la que habían contactado. Y concluye asegurando que el agresor «tenía todo bien preparado, menos la escapada».