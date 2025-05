Una veintena de árboles destrozados en Padre Isla:«Es gente que se dedica a hacer maldades»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 1 de mayo 2025, 09:14 Comenta Compartir

La noche del apagón, del lunes al martes, según han denunciado en el último pleno del ayuntamiento de León desde el Grupo Popular «un grupo de personas en la avenida Padre Isla se dedicaron a decapitar a los árboles plantados» en la zona norte de esta vía.

Los ediles del PP reclaman al consistorio que «averigüe qué ha ocurrido» y que accedan a las cámaras de los negocios de la zona que, aseguran desde el partido en la oposición, «ponen a su disposición» para esclarecer los hechos de esta acto de vandalismo.

Uno de esos negocios con cámaras es una empresa de seguridad, Syper, frente a la que está el bar Abella, donde Rosa María Dominguez Fuertes, comenta que «o fue para amanecer el lunes o el martes, porque como descansamos el lunes, cuando viene el martes es cuando vi q que estaban todos los árboles así. Eran las siete de la mañana y pensé que habían podado los árboles y me fijé de que los demás también estaban así».

Rosa María comento que «lo he hablado con otras personas y no sabemos nada de nada», y que «los de una empresa de seguridad del otro lado de la calle, Syper, tienen dos cámaras en la fachada, a ver si alguna de las dos ha podido coger algo. Con ellos no he podido comentar nada».

En otro local cercano, tampoco saben qué día pueden haber ocurrido los hechos: «Estos días de fiesta, alguien se han debido de dedicar a dar patadas o lo que sea a los árboles», dice Ángela Herrero, decafé bar Póker: «Como somos todos tan humanitarios y tenemos tanta educación sólo hacemos daño».

Ángela añade que «como lo hacen por la noche, pues cuando pasas por la mañana pues lo ves. A lo mejor es gente que vuelve al hotel a las cuatro o cinco de la mañana, y se dedican a hacer maldades». Además señala a que «hace un año que falta ya uno, que está arrancado del todo».

A pesar del destrozo, muchos vecinos no se han percatado aún del acto de vandalismo que ha roto troncos y ramas de los 18 árboles, todos jóvenes, que crecen en este tramo norte de la avenida Padre Isla. Se pueden observar cortes limpios y otros en los que se ve cómo han sido arrancadas partes de estos árboles. Algunos de ellos sólo presentan un trozo de tronco mientras otros tienen algunas ramas pero ninguno se ha librado de los golpes y sacudidas que ponen en serio peligro su viabilidad futura.