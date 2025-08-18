leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente León y Ponferrada saldrán esta tarde a la calle para exigir «actuaciones ya» frente a los incendios
Protesta por la plantas de biogás a las puertas de la cortes. Rodrigo Jiménez

Anulada la concesión por «no ser ajustada a derecho» de la central térmica de biomasa

Estimado el recurso de Ecologistas en Acción contra la concesión de autorización ambiental de la planta de biogás de Puente Castro

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:28

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha estimado el recurso potestativo de reposición presentado por Ecologistas en Acción contra la autorización ambiental de la central térmica de biomasa proyectada en el barrio leonés de Puente Castro.

Así se expone en el anuncio que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl.

El texto detalla que queda anulada la concesión de autorización ambiental para generación de energía térmica con biomasa en el complejo de energía renovables de la red de calor sostenible de León, en el término municipal de León, titularidad de la a Sociedad Pública de Infraestructura y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, por «no ser ajustada a derecho». Contra esa resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

