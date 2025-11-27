Vecinos del Lope de Vega niegan la existencia de una colonia de gatos en el colegio Los félidos se encuentran «controlados y esterilizados» y nadie deposita la comida «de la que no se alimentan los gatos» en el patio del centro

Rubén Fariñas León Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:25

Los vecinos que se encargan del cuidado de las colonias felinas en Armunia, en concreto en el entorno del CEIP Lope de Vega, han afirmado que en ningún momento se está alimentando a los gatos en el interior del centro educativo.

Han querido responder así a la denuncia pública de Unión del Pueblo Leonés, que recogía las fotos de restos de alimentos en el patio del colegio y señalaba el «foco insalubre» que suponía la convivencia de estos animales con la zona de esparcimiento para los alumnos.

El colectivo ha negado que sean ellos los que han provocado esa situación y señalan a una falta de limpieza de los restos de la merienda del recreo como origen de esta zona de basura.

Para motivar su explicación, los cuidadores apuntan que esas rebanadas de pan que se observan en las imágenes de UPL no pueden ser suyas porque «los que vivimos en la zona sabemos que los gatos se alimentan de pienso». Además, en ningún momento estas personas han alimentado o depositado comido en las instalaciones señaladas, protegidas con un muro de dos metros que no serían capaces de superar.

Ampliar Muro del colegio Lope de Vega.

Además, en los prados adyacentes, se les ha construido una especie de gateras o casetas a los que acuden a diario para dejarles allí la comida. «No existe una colonia felina dentro de un colegio, aunque los gatos entran y salen del recinto», reconocen. De hecho, en una de estas 'excursiones' de los felinos se tuvo que llamar al Ayuntamiento de León y a la Policía Local al darse cuenta de que una gata y sus cachorros «corrían peligro de morir de hambre porque se habían quedado atrapados en el interior del colegio».

«Los gatos de la zona conviven con los vecinos desde hace muchos años, están controlados y esterilizados. Nunca hubo molestias ni problemas de convivencia y su presencia es beneficiosa porque permite controlar la población de ratas o ratones», sentencian.