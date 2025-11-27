leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona habilitada para las colonias de gatos.

Vecinos del Lope de Vega niegan la existencia de una colonia de gatos en el colegio

Los félidos se encuentran «controlados y esterilizados» y nadie deposita la comida «de la que no se alimentan los gatos» en el patio del centro

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Los vecinos que se encargan del cuidado de las colonias felinas en Armunia, en concreto en el entorno del CEIP Lope de Vega, han afirmado que en ningún momento se está alimentando a los gatos en el interior del centro educativo.

Han querido responder así a la denuncia pública de Unión del Pueblo Leonés, que recogía las fotos de restos de alimentos en el patio del colegio y señalaba el «foco insalubre» que suponía la convivencia de estos animales con la zona de esparcimiento para los alumnos.

El colectivo ha negado que sean ellos los que han provocado esa situación y señalan a una falta de limpieza de los restos de la merienda del recreo como origen de esta zona de basura.

Para motivar su explicación, los cuidadores apuntan que esas rebanadas de pan que se observan en las imágenes de UPL no pueden ser suyas porque «los que vivimos en la zona sabemos que los gatos se alimentan de pienso». Además, en ningún momento estas personas han alimentado o depositado comido en las instalaciones señaladas, protegidas con un muro de dos metros que no serían capaces de superar.

Muro del colegio Lope de Vega.

Además, en los prados adyacentes, se les ha construido una especie de gateras o casetas a los que acuden a diario para dejarles allí la comida. «No existe una colonia felina dentro de un colegio, aunque los gatos entran y salen del recinto», reconocen. De hecho, en una de estas 'excursiones' de los felinos se tuvo que llamar al Ayuntamiento de León y a la Policía Local al darse cuenta de que una gata y sus cachorros «corrían peligro de morir de hambre porque se habían quedado atrapados en el interior del colegio».

«Los gatos de la zona conviven con los vecinos desde hace muchos años, están controlados y esterilizados. Nunca hubo molestias ni problemas de convivencia y su presencia es beneficiosa porque permite controlar la población de ratas o ratones», sentencian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León
  2. 2 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  3. 3 Qué puede hacer y qué no la hija de la asesina de Isabel Carrasco en su permiso penitenciario
  4. 4 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño
  5. 5 Al rescate del Teatro Emperador: proyecto para 2026 en base a un estudio ya realizado
  6. 6 Herido un ciclista en un accidente en la N-630 en León
  7. 7 Así será el nuevo viaducto en la A-6 a su paso por la provincia de León
  8. 8 El presunto autor de la agresión a un árbitro de fútbol en Villaquilambre es un hombre de 36 años
  9. 9 El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población
  10. 10 De 18 a 82 años: más jóvenes y pensionistas duermen en las calles de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Vecinos del Lope de Vega niegan la existencia de una colonia de gatos en el colegio

Vecinos del Lope de Vega niegan la existencia de una colonia de gatos en el colegio