Los vecinos del barrio de La Lastra se quedan sin carpa para celebrar el bollo preñao

La plaza de la Cámara de Comercio, en el barrio de La Lastra, se prepara para vivir este 13 de junio sus jornadas culturales 'Rey Ordoño'. En ellas se incluye una actividad para niños y mayores que concluiría con la degustación de bollos preñaos.

Sin embargo, y tal y como recogen los escritos remitidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de León, el evento tendrá que celebrarse al aire libre, sin carpa, debido al rechazo que desde Participación Ciudadana se ha hecho a esta solicitud.

Así lo explica la Asociación de Vecinos de La Lastra, que lleva desde el pasado 18 de abril solicitando esta infraestructura que proteja del sol -o de la lluvia- esta celebración. Se trata de los mismos que hace unas semanas denunciaron la aparición de garrapatas y reptiles en el barrio.

Diferentes escritos solicitando información

Tres semanas después, el Ayuntamiento de León notificó que «alguien ya la había solicitado», por lo que se pidieron más explicaciones sobre quién y cuándo lo había hecho. «Solo recibimos evasivas», afirman.

La insistencia les llevó, el pasado 23 de mayo, a emitir un escrito pidiendo transparencia sobre el registro de entrada de la otra solicitud de carpa. Sin embargo, la asociación afirma que todavía no tienen respuesta. También han preguntado en Participación Ciudadana y al concejal Álvaro Pola: «No nos han querido dar esa información para que no que no sigamos elucubrando», sentencian.

Ante esta situación, La Lastra denuncia el «ninguneo» del Ayuntamiento de León, llegando a asegurar que «la entidad o persona que tiene solicitada la carpa para el día de nuestro bollo preñao, la ha solicitado a posteriori de nuestra solicitud».

La solicitud incluía el permiso para la ocupación de la plaza y la nueva carpa adquirida por la Concejalía, con seis vallas, cuatro mesas y 150 sillas, así como la toma de luz, tres contenedores y una caseta de madera para la venta de tickets y la renovación de socios, así como el escenario para la actuación.

