UPL, contra la Junta y el Gobierno tras el 16F: «No se lo están tomando en serio»

«El PP cree que es en contra del Gobierno y el PSOE cree que es contra la Junta. Es en contra de las políticas. Esto sigue adelante; no lo están tomando en serio y están enfadando a sindicatos, a partidos que no son ellos y a la ciudadanía. Luego vendrán los lamentos». Son palabras del secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, quien criticó la «dejadez y desfachatez» de Junta y Gobierno central sobre la manifestación por el futuro económico y social de León celebrada el pasado 16 de febrero.

Para Santos, también es reprochable «la inacción de los diputados nacionales para favorecer esa interlocución y no es de recibo que ni siquiera les hayan llamado para preguntar por qué salió la gente a la calle». UPL, dijo, será un aliado de los convocantes, UGT, CCOO, USO y CGT, a quienes se ofrecen para hacer lo que esté en su mano y así se lo transmitirán en la reunión que celebrarán este jueves. «Creo que están cumpliendo con su palabra. Están avanzando en la línea argumental», señaló.

Preguntado sobre la unidad de acción reclamada ayer por la patronal leonesa para cuestiones de relevancia que afectan a la provincia, comentó que le hubiera gustado que las organizaciones empresariales se sumasen a la manifestación como tales y no con participaciones a título individual.

«Tenemos que ir todos de la mano, pero eso no significa felicitar a alguien después de 20 años por traer una Facultad de Medicina. Si lo que vamos a hacer es pelotear… ahí no voy a estar», comentó en alusión a la reciente visita del presidente de la Junta a León con motivo de la entrega del premio y distinciones anuales del Círculo Empresarial Leonés. «No voy a felicitar a Fernández Mañueco por traer la Facultad y habernos obligado a ceder otras cosas. No vi que se hiciera lo mismo cuando se implantó en otros sitios. «¿Qué quiere, que salgamos los leoneses a aplaudir 20 años después, a sacarles a hombros?» dijo en alusión también al nuevo Conservatorio de Música, largamente reclamado.

Feve y otros problemas de la provincia

Por otro lado, el también alcalde de Cistierna se refirió al futuro del ferrocarril de vía estrecha en la provincia, para el que los municipios afectados reclaman una solución, al margen de apoyar que el tren llegue al centro de la capital, posibilidad que parece descartada por los responsables en la materia.

«No queremos simplemente una solución temporal con un autobús eléctrico; queremos una solución definitiva, que el servicio funcione y que el tren sea un tren, no un taxi, un autobús. Después de 13 años, esto tiene que ser de forma unitaria, sin personalismos. Es algo de todos, pero no nos puede servir cualquier solución», explicó antes de mostrarse «un poco harto de cómo hacen las cosas Adif y Renfe».

Después de que el alcalde de Boñar comentase que está avanzado un próximo encuentro telemático con algún responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Santos se mostró escéptico de que el encuentro sea el reclamado con el titular del área, Óscar Puente, desde hace medio año. «Entre partido de Valladolid y presentación de estaciones, seguramente no tenga tiempo de venir a León a buscar soluciones para Feve», ironizó al tiempo que reclamó una mayor implicación al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel. «No solamente se es presidente para ir a los actos sino para interceder ante su partido», remarcó.

Pleno de las Cortes

Santos hizo estas manifestaciones tras la comparecencia junto a los otros dos procuradores autonómicos de UPL, José Ramón García y Alicia Gallego, para explicar la moción relativa a política general en materia de agricultura y ganadería que el Grupo Parlamentario UPL-Soria YA defiende en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que comienza hoy.

El texto solicita que se incluya en los datos recogidos en el Observatorio de Precios Agrícolas la evolución de los costes de producción (en los que tienen incidencia directa el coste del pienso, gasoil, abonos minerales, productos fitosanitarios o agua. También reclaman instar al Gobierno a que dé una solución a la pérdida de agua desde León hacia Asturias provocada por la construcción de la Variante de Pajares, que la Junta haga cumplir la sentencia favorable a León sobre el uso de pastos en el Puerto de Pinos y aumentar el número de veterinarios, especialmente en las provincias que poseen una mayor cabaña ganadera.

La moción solicita además que se impulse la creación del Parque Agroalimentario del Bierzo comprometido en 2017, una línea de ayudas específica o bonificaciones que permitan cubrir los costes añadidos de la recogida de leche en áreas de montaña alejadas de los centros urbanos o industriales y un plan específico para fomentar el consumo de legumbres entre los jóvenes, habida cuenta de la importancia que posee este sector en provincias como Salamanca, Zamora y León.

Además, se pide que la Junta inste al Gobierno de España a no ratificar el acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Mercosur o un plan alternativo de compensaciones y la protección de las variedades autóctonas de productos que posean las diferentes Denominaciones de Origen, para evitar su uso en la elaboración de productos de otras de las que no son propias.