UPL exige a la Junta la construcción «inmediata» del polideportivo de Eras de Renueva La secretaría de Educación de Unión del Pueblo Leonés reclama a la Junta de Castilla y León que cumpla el compromiso adquirido desde 2021

Martes, 18 de noviembre 2025

Los vecinos y las comunidades educativas del IES Eras de Renueva y del CEIP Camino del Norte están «cansados de escuchar promesas incumplidas». Así de contundente se muestra la secretaria de educación de Unión del Pueblo Leonés, Sheila Fernández, al hablar sobre el proyecto de levantar en el barrio un polideportivo del que se habla desde 2021 y por el que «no se ha movido ni un solo ladrillo».

El proyecto cuenta con una dotación presupuestaria de 6,39 millones de euros, y la propia Junta llegó a comprometerse a que la infraestructura estaría en funcionamiento en un plazo de quince meses desde principios de 2025. Sin embargo, «el tiempo pasa y no se ha iniciado ninguna obra, a pesar de que el Ayuntamiento de León ya cedió el solar, libre de cargas, para su construcción», explica Fernández.

Ante estos «reiterados incumplimientos», UPL llevó el asunto a las Cortes de Castilla y León, donde presentó en octubre de 2024 una Proposición No de Ley instando a la Junta a agilizar las obras. Aunque la iniciativa fue aprobada, la realidad es que todavía n ose pueden ver avances significativos. «Es incomprensible que mientras otras provincias reciben inversiones en infraestructuras deportivas, León siga esperando una obra comprometida hace más de tres años», afirma Fernández.

El polideportivo de Eras es una infraestructura «imprescindible para los alumnos del Instituto y del Colegio», que actualmente carecen de pistas adecuadas para entrenamiento, baloncesto, balonmano, fútbol sala, bádminton o gimnasia deportiva.