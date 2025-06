«En UPL caben todo tipo de sensibilidades que busquen la autonomía y una gestión correcta»

Rubén Fariñas León Viernes, 13 de junio 2025, 08:16 Comenta Compartir

En una semana con visita a las Cortes, diferentes viajes a León y con una comisión y junta de gobierno en su ayuntamiento, la alcaldesa de Santa María del Páramo dará el salto final a la cúspide del partido con el que ha crecido desde hace más de dos décadas.

Alicia Gallego -Santa María del Páramo, 1974- se convertirá este sábado, en el Consejo General Ordinario de Azadinos -Sariegos- en la primera mujer en liderar Unión del Pueblo Leonés. Y lo hará en un momento histórico para el leonesismo tras sus últimos resultados electorales. Compromete gestión, trabajo e integración para un proyecto «vivo y en positivo» donde solo tiene cabida su aspiración de una autonomía para la Región Leonesa, la de las tres provincias, en la que también cuenta con El Bierzo.

La primera ya es un clásico en la primera toma de contacto, ¿quién es Alicia Gallego?

Una vecina de Santa María del Páramo, actualmente alcaldesa, y que está muy orgullosa de pertenecer al mundo rural y poder ofrecer con su gestión lo mejor que puede a sus ciudadanos. Una madre trabajadora y que está orgullosa de ser leonesa y poder contribuir a este proyecto político.

¿Cuándo empezó su andadura a Unión del Pueblo Leonés?

Pues casi ni me acuerdo. En mi casa siempre hubo sentimiento leonesista, se habló de este tema, por vinculaciones culturales, y en la universidad hay una inclinación política. Hice Derecho en León y había cierto sentimiento en ese momento. En Santa María siempre hubo concejales de UPL, un municipio pequeño te ofrece relaciones más cercanas, y las ganas de participar, no tanto en la vida política como en la gestión gestión, hace más de 20 años, me ha llevado a ser secretaria general de un partido que siento como mío y como propio.

¿Llegó a ejercer como jurista o abogada? En UPL parece que hubiera cantera de Derecho.

-Se ríe-. Estuve preparando judicatura, luego en tema local, y ejercí la profesión un poco. Ahora soy no ejerciente y no doy para más. Mi función ahora es el seguir trabajando, ofrecer la vida pública en los cargos y ejercer de madre que es una responsabilidad importante.

Cuando empezó a sonar el río de que Luis Mariano Santos quería dejar la Secretaría General, rápidamente saltó tu nombre a la pista. ¿Por qué la gente pensó en Alicia?

A lo mejor porque, ahora mismo, la posición de las Cortes nos hace más visibles, estar en un cargo municipal también, y la actividad diaria de León hace que haya una cercanía más intensa y por eso los compañeros pensaron en mí. Pero cualquiera podría asumir esta gestión fácilmente.

La UPL de Alicia «Es un proyecto que exige un equipo y el equipo son muchas personas que aportan por conseguir un fin: un partido serio, comprometido y e la lealtad y fidelidad a los ciudadanos» Alicia Gallego Secretaria general de UPL

Se la ve como moderada, silenciosa, que no hace ruido, en un ambiente político crispado y de frases subidas de tono y contenido ¿Cómo ha conseguido llegar hasta el liderazgo del partido?

Soy fiel a mi estilo, no busco un protagonismo que no es propio de mi carácter; creo que las cuestiones hay que responderlas con trabajo y gestión y no con el esperpento de las Cortes: salseo, frases inventadas, eslóganes publicitarios que no resuelven los problemas. No me gusta esa forma de hacer política ni quiero que mis compañeros conviertan en eso la UPL, tenemos que seguir siendo un partido serio.

¿Qué papel puede jugar en un partido que aboga por la transversalidad, donde todos tienen cabida, pero con un espíritu un tanto revoltoso?

En UPL caben todo tipo de sensibilidades. Hay más conservadores y más progresistas, pero todos con el mismo mensaje: buscar la autonomía por León y la gestión correcta y real de los problemas de los ciudadanos. De ahí el éxito de 250 cargos públicos, también en Zamora y Salamanca, y es importante ese apoyo al mensaje leonesista, y el apoyo para tener tres procuradores y muchos pedáneos que son fundamentales en el mundo rural y nuestra figura leonesista. Todo dentro del mensaje de esa autonomía de gestión, desarrollo económico y social que se nos ha privado durante 41 años.

¿Cómo fue el día en el que Luis Mariano pide el relevo? ¿Es verdad que usted puso como condición que siguiera a su lado?

Es verdad. Yo le pedí que estuviera a mi lado, igual que a muchos compañeros. Es un proyecto que exige un equipo y el equipo son muchas personas que aportan por conseguir un fin: un partido serio, comprometido y e la lealtad y fidelidad a los ciudadanos, nosotros no somos como los que dicen una cosa y hacen otra y pactan por sillones. Ellos vulneran su ideología. Quería a mi lado a Luis Mariano, también a otros, y con el mensaje de que todos somos necesarios y todos podemos aportar para sacar el proyecto de UPL.

¿Es la mejor noticia que solo haya una candidatura o le hubiera gustado una alternativa y debate en el Congreso General?

No me gustan los líos, pero si otro compañero se quisiera presentar hubiera estado encantada para buscar una integración y encontrar una persona válida. Ahora es el momento de que todo el que quiera estar en UPL, con cargo o responsabilidad, esté o no entre los 25 del consejo general, va a tener cabida para que todos puedan aportar y tengan un compromiso con la ciudadanía.

El mensaje «UPL tiene muchos jóvenes, lo veis en las listas, y con ganas de trabajar y reivindicar un proyecto vivo y positivo, pese a la tristeza que dicen que tenemos. No, no, mostramos una realidad y queremos ese cambio para mejor» Alicia Gallego Secretaria general de UPL

¿Está tan envejecida la UPL, como se suele decir, o el relevo generacional está siendo una realidad?

No sé quién lo dice, pero viendo los partidos cómo están y quiénes repiten por León, me extraña que UPL esté envejecida. En Santa María, por ejemplo, la media es mucho más joven que yo, aunque yo ya no lo soy. En UPL hay unas juventudes, gente válida, formada y con talento, y queremos un reflejo de esa sociedad. Pero en León, mucha gente que podría aportar, tiene que marcharse a buscarse su futuro. Es una realidad y hay que buscar soluciones, empleos dignos que permitan un proyecto de vida. No puede ser que con 40 años no puedas tener una casa o hijos si te apetece. UPL tiene muchos jóvenes, lo veis en las listas, y con ganas de trabajar y reivindicar un proyecto vivo y positivo, pese a la tristeza que dicen que tenemos. No, no, mostramos una realidad y queremos ese cambio para mejor.

¿Es momento de encauzar un poco a Juventudes Leonesistas tras algunas polémicas?

Es curioso que el más faltoso con los demás se rasgue las vestiduras. Las juventudes ha hecho una labor excepcional, revitalizando el partido, con un movimiento joven y claro, pero en ningún caso se ha considerado ni mostrado situaciones extremas que diera lugar a problemas. Dentro de los límites legales, correctos y cívicos, en eso puedes reivindicar lo que consideras justo.

¿Cuáles serán sus primeras marcas de identidad en la UPL de Alicia Gallego?

Hay un proyecto, cosas a hacer, con un conocimiento previo, y hay que hablar con mucha gente. Me gustaría un contacto más personal con los cargos públicos, con los responsables de las secretarias, y abrir el partido a alcaldes, concejales y militantes y para eso habrá un proceso nuevo de organización de estructura. La línea es buscar la seriedad y el compromiso en el partido y el mensaje.

Poco tiempo va a tener, en unos meses habrá Elecciones Autonómicas y serán la primera vara de medir de su gestión.

Somos responsables, no sabemos si serán en febrero o si el presidente lo adelantará en base a sus intereses personales. Está buscando -Alfonso Fernández Mañueco- compatibilizar las Generales y las Autonómicas, siempre en el interés político y no en el del ciudadano y la comunidad. Vemos cómo pasan mandatos sin presupuestos, esenciales para la cohesión económica y para las provincias de León, Zamora y Salamanca. En seis años, un presupuesto, y cuando no hay es cuando más enmienda a los ciudadanos con mensajes sin realidad. Y veremos si adelanta las elecciones, si su partido necesita los votos de Castilla y León, pero nunca pensando en los ciudadanos.

El Bierzo «No es conquistar, seguiremos mostrando un proyecto serio, todos los problemas que tienen tras la minería y los cierres anunciados con los Eres y en qué podemos ayudarles como políticos para resolver sus demandas» Alicia Gallego Secretaria general de UPL

¿Está dispuesta a encabezar esa lista a las Cortes de Castilla y Leçon?

Eso se decidirá en el partido. El equipo de las Cortes tiene que representar a la ciudadanía y sus inquietudes y yo le pediré a Luis Mariano que vaya en la candidatura.

Mire a ver porque le van a exigir el grupo propio...

Ojalá tengamos ese 5% necesario o el número de procuradores que nos permita tener esa voz propia y llevar las demandas de los ciudadanos. Hemos tenido más tiempo y hemos llevado las necesidades de León, Zamora, Salamanca y El Bierzo y mencionado sus problemas y búsqueda de soluciones

Y ahora la pregunta del millón ¿Cómo se conquista El Bierzo?

Las Cortes tienen que oír los problemas de El Bierzo. La gente no entiende que los políticos que representan a la provincia, a veces dicen que son bercianistas, no hagan llegar sus demandas. Sin tener ese sentimiento, porque seguimos siendo leoneses y queremos que formen parte de la provincia, nosotros sí llevamos sus demandas. No es conquistar, seguiremos mostrando un proyecto serio, todos los problemas que tienen tras la minería y los cierres anunciados con los Eres y en qué podemos ayudarles como políticos para resolver sus demandas.

¿Y con Salamanca y Zamora se puede hacer algo?

Se está trabajando y se está trabajando bien. Hay alcaldes, en Salamanca y en Zamora, hay concejales. Hay unas reivindicaciones claras y la gente es consciente de que la UPL sí ha hecho un esfuerzo para llevar las reivindicaciones a Cortes del problema que tienen. En nuestro mensaje e ideología está que la Región Leonesa es León, Zamora y Salamanca, en base a un derecho que nos corresponde y reconoce la Constitución.

Hay voces que hablan ya de esa autonomía uniprovincial, ¿se valora desde UPL o se insiste en la Región Leonesa de tres provincias?

La ciudadanía leonesa sí que es clara, tres de cada cuatro dicen que le parece correcta la autonomía para León. La Diputación así lo dice como representante. Nuestro discurso, en base a ideología e historia, es León, Zamora y Salamanca y el que defienda otras ideas tendrá que defender otro partido político.

Futuros pactos «Los representantes municipales son los que mejor conocen los problemas y quién puede ayudar a solucionarlos. Lo que vamos a intentar es que lo que se promete se cumpla, o tomaremos nota y decisiones» Alicia Gallego Secretaria General de UPL

Son muchos años de lucha, pero pocos avances.

Muchos años en los que no nos hemos movido de nuestra ideología y nuestras reivindicaciones y eso ha hecho que estemos en un momento de responsabilidad y apoyo popular. Otros han dado giros. Lo único que nos puede ayudar a conseguir ese derechos es tener representación propia de UPL en Cortes Generales. Mensajeros hay de otros partidos, pero para conseguir réditos personales. Vamos a reforzar el proyecto para que entiendan que la presencia de UPL en las Cortes Generales es la vía para reivindicar esa autonomía para León.

¿Se repetirá candidatura al Congreso y el Senado en 2027? En 2023 se quedaron un poco lejos.

El PP, PSOE o Vox polarizan y engañan con otros mensajes, solo hay que ver la corrupción, el salseo y noticias rosas ante la política real de las Cortes. El ciudadano busca de la política seguridad y consecución de problemas.

¿Cómo ve el pacto de la Diputación? Ahí cogobiernan con el PSOE.

Cogobernamos. La gestión de los tres diputados es muy buenas con responsabilidades serias e importantes para la ciudadanía. Especialmente Valentín y la situación económica de los ayuntamientos que tienen una situación financiera muy mala. Se habla de la autonómica, pero al ciudadano de a pie le interesa el municipio. Nuestras subvenciones con la Junta son más farragosas y burocráticas que económicas: nos da 40.000 euros en un Plan de Cooperación y la Diputación un millón. La Junta te delimita competencias y se te va entre el cartel y cuatro bancos, que es lo único que da posibilidad; la Diputación te permite usarlo en arreglos, calles o piscinas. No somos conscientes muchas veces de la necesidad de abordar la financiación local. Yo, como leonesista, me gustaría que el presidente de la Diputación hiciera algo más, pero el PSOE muchas veces usa el mensaje para captar votos y no para el objetivo de la autonomía real, o por lo menos reivindicar, con sus representantes en Cortes, la necesidad de una provincia o comunidad que ahoga a la región leonesa y podrían hacer más; me gustaría que se arremangara algo más en este tema.

¿Y qué piensa sobre el papel que juega José Antonio Diez en todo esto?

Creo que él sí piensa que es posible y que es necesario para mejorar la situación económica. Quizá es el partido el que juega a utilizarle, o que él se presta a estar en esas siglas. Cuando tú crees en un proyecto, sabes donde tienes que estar; y eso es en UPL.

Ampliar

En el plano municipal, usted está acostumbrada ya a sumar mayorías absolutas, pero como secretaria le tocará negociar ayuntamientos en 2027 ¿Hacia donde va a mirar?

Primero hay que ver las sensibilidades de los pueblos y los representantes municipales son los que mejor conocen los problemas y quién puede ayudar a solucionarlos. Lo que vamos a intentar es que lo que se promete se cumpla, o tomaremos nota y decisiones.

¿Podría ser una solución que gobierne la lista más votada tras las Elecciones Municipales?

No, porque entendemos que el candidato es el que mejor conoce las inquietudes y sabrá afrontar el problema y con quién resolverlo. Si hay un compromiso, de un partido u otro, con UPL, tendrá que cumplir. Nuestro fin es la responsabilidad con el ciudadano y asumir el compromiso que tenemos con él.

Y, por último, tranquilice al pueblo: ¿Seguirá como alcaldesa?

Sí, voy a seguir porque me gusta. En la medida que pueda contar con la confianza de los ciudadanos yo me voy a seguir presentando y me gustaría seguir siendo alcaldesa de un municipio en el que he crecido y me encuentro tan a gusto en el día al día. En mi carrera política me enorgullece ser alcaldesa de Santa María del Páramo.