UPL afirma que el informe Foessa de Cáritas confirma la fractura social de la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que el IX Informe Foessa, elaborado por Cáritas Española, confirma con datos rigurosos la fractura social y económica que desde hace años denuncia el leonesismo político: un modelo de Estado incapaz de reducir las desigualdades estructurales y una gestión autonómica que abandona sistemáticamente a las provincias de León, Zamora y Salamanca.

El informe de Cáritas, explican, advierte de que «España se mantiene entre los países con mayor desigualdad de la Unión Europea» y que «no ha habido cambios medulares en los determinantes de la desigualdad» (Foessa, pp. 209–210). Para UPL, estos datos reflejan una realidad mucho más dura en la Región Leonesa, donde las carencias estructurales, la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades e infraestructuras agravan la exclusión y la pobreza de manera persistente.

«Los datos de Foessa ponen cifras al drama que desde León, Zamora y Salamanca llevamos años denunciando: un territorio cada vez más castigado por la desigualdad y el abandono institucional. Lo que Cáritas demuestra con datos, nosotros lo vivimos cada día en nuestros municipios» señala la secretaria general de UPL, Alicia Gallego.

Informe

El informe constata también que «la crisis de la vivienda es, en gran medida, una crisis de asequibilidad» y que «los hogares realizan cada vez un mayor esfuerzo para acceder a una vivienda» (p. 301), un fenómeno que se multiplica en el medio rural leonés por la falta de vivienda asequible y por la ausencia de suficientes políticas activas de rehabilitación y habitabilidad suficientes, así como unas engañosas ayudas al alquiler que no hacen sino precarizar más a nuestros jóvenes, con mucho talento, pero sin recursos.

Asimismo, Foessa alerta del deterioro de las redes de apoyo y de la ayuda mutua, lo que incrementa la dependencia de la protección pública o de entidades sociales (pp. 329–330). «Ese debilitamiento del tejido social tiene una traducción directa en nuestra tierra: cuando se cierran escuelas, consultorios o centros de servicios sociales, no solo se destruyen empleos, se destruye comunidad», afirma Gallego.

A pesar de ese abandono, UPL subraya que el mundo rural leonés sobrevive gracias al esfuerzo de sus ayuntamientos, pequeños y con recursos limitados, que asumen competencias impropias ante la inacción de la Junta de Castilla y León. «Nuestros municipios mantienen abiertos colegios, consultorios, centros de salud o servicios sociales sin contar con la financiación adecuada. Mientras el Partido Popular presume de tener el presupuesto más alto de la historia, son los ayuntamientos los que sostienen con su esfuerzo y sin ayuda real los servicios que la Junta no presta ni financia», según la secretaria general de UPL.

Políticas impulsadas por el PP

A todo ello, añade, se suma el hecho de que las políticas impulsadas por el Partido Popular durante los últimos 40 años «están muy lejos de esa supuesta Comunidad de éxito que pretenden vender, y lo vuelven a demostrar unos presupuestos basados únicamente en el marketing y la estética, sin inversiones reales, con proyectos anclados en una década sin avance ni progreso».

«Esas políticas, carentes de una estrategia industrial y de empleo que fomente la riqueza del territorio leonés, son la raíz de muchas de las carencias que el informe FOESSA evidencia. Nuestra tierra tiene todo lo necesario para crecer, pero la Junta sigue utilizándola como un cajón olvidado para instalar proyectos que solo se llevan nuestra riqueza: desde los macrovertederos hasta los parques solares gestionados desde fuera», denuncia.

Desde UPL subraya que la respuesta a la desigualdad y a la exclusión debe construirse desde la cercanía, con instituciones que conozcan el territorio y planifiquen desde el detalle. «PP y PSOE pretenden dibujar un país que no existe, ajeno a la realidad de provincias como León, Zamora o Salamanca. La única manera de revertir esta situación es tener la cabeza bien ordenada, la planificación clara y la proximidad que da vivir y gobernar aquí, no desde despachos lejanos», concluye la secretaria general de UPL.