La Unidad de Valoración de León estará operativa en junio tras una inversión de más de 6,1 millones de euros Isabel Blanco solicita al Gobierno una revisión de los baremos de discapacidad después de que el año pasado se llevaran a cabo 4.231 valoraciones de dependencia en la provincia

La vicepresidenta de la Junta visita las obras de la Unidad de Valoración de León.

Leonoticias León Lunes, 20 de octubre 2025, 14:04 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León prevé que la Unidad de Valoración de León esté operativa en el mes de junio tras un inversión total de 6.113.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, de los que 5.445.000 euros equivalen al coste de la propia obra, mientras que la cuantía restante se distribuye entre 400.000 euros para el equipamiento y 268.000 euros para la redacción del proyecto.

Así lo avanzó este lunes la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante a la visita de las obras, que se prevé que finalicen entre finales de este año y el principio del próximo, tras lo que se procedería a su equipación con la previsión de que la Unidad esté operativa a lo largo del mes de junio.

Una Unidad situada en una parcela de 5.300 metros cuadrados en el barrio de La Lastra de la capital leonesa y cuyo objetivo es «facilitar la vida a las personas con dependencia y discapacidad», al «unificar todos los servicios en un centro totalmente accesible, moderno, funcional, energéticamente eficiente y adaptado a las necesidades de hoy en día».

Así, en la futura Unidad de Valoración se llevarán a cabo las propias valoraciones tanto del grado de dependencia como de discapacidad, así como la orientación, asesoramiento e información a las personas con discapacidad sobre los distintos recursos existentes. También se llevará a cabo en el edificio la atención temprana. En este sentido, Isabel Blanco cifró en 4.231 las valoraciones de dependencia efectuadas durante el pasado año, cuando además 324 menores recibieron atención temprana.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, también destacó la puesta en marcha de una Unidad de Valoración en Ponferrada para evitar que las personas de la comarca del Bierzo tuvieran que desplazarse a León para ser atendidos.

A ello sumó los diferentes equipos itinerantes con las entidades del tercer sector que atienden a las personas con discapacidad en todo el territorio para «llevar la atención allí donde las personas viven y lo necesitan».

Baremos de discapacidad

Isabel Blanco aprovechó la ocasión para recordar la postura «contraria» de la Junta de Castilla y León a la modificación por parte del Gobierno de España de los baremos de discapacidad, ya que, «al variar, había personas que tenían reconocido un grado pequeñito de discapacidad que, cuando se revisó, ya no lo tienen».

Además, la vicepresidenta señaló que se trata de «un procedimiento mucho más complejo», lo que «ocasiona retrasos, incrementa el tiempo que se destina a la valoración, además de la complejidad de los diferentes procedimientos y el tiempo que se tarda en resolverlo».

Frente a ello, la Junta le recomendó al gobierno de España que «habría que introducir pasarelas», de forma que «si una persona ya ha sido valorada por parte del servicio sanitario para la dependencia, que esa misma valoración pudiera servir para la discapacidad o viceversa».

«Seguimos insistiendo en que se revise ese baremo y los parámetros que pusieron en marcha el Ministerio de Derechos Sociales porque ha originado una serie de circunstancias negativas», concluyó Blanco.