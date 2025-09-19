leonoticias - Noticias de León y provincia

La UME actuando en los incendios.

La UME de León vuelve al frente contra el fuego

El V batallón se desplaza a Galicia por los incendios forestales de O Bolo (Ourense) y Pantón (Lugo)

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:39

Efectivos del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en León se desplazan a Galicia para colaborar en la extinción de los incendios activos.

Así, según ha informado la UME a través de su perfil oficial de la red social 'X', los efectivos trabajaran en los fuegos del municipio ourensano de O Bolo y en el del municipio lucense de Pantón.

El fuego de O Bolo, que comenzó a las 23.47 horas del jueves, obligó a reactivar la situación 2 por la cercanía de las llamas al núcleo de población de Santa Cruz.

En Pantón, donde las llamas arrasan 150 hectáreas, también están activas las medidas de protección a la ciudadanía por la proximidad del fuego a las casas de Lornís.

