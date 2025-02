Última vuelta de tuerca del caso de la mujer encerrada en un maletero: acuerdo y un único delito

Alberto P. Castellanos León Lunes, 10 de febrero 2025, 12:45 Comenta Compartir

El Ministerio Fiscal y los abogados de acusación y defensa han llegado a un acuerdo en dos de los delitos investigados en el conocido caso del hombre que encerró a su expareja en el maletero: detención ilegal y conducción temeraria. El acusado se ha declarado culpable de ambos y está conforme con el acuerdo. El trato borra tres cargos y se ha celebrado juicio en la Audiencia Provincial de León por un único delito: revelación de secretos.

Los hechos se iniciaron en la madrugada del 11 de octubre de 2022 cuando el acusado, F.J.F.P., coincidió con su expareja en varios locales de ocio nocturno de León y aprovechando que sabía cuál era su actual residencia la esperó en la zona. De este modo, cuando apareció la víctima, I.A.M, comenzó a discutir con ella. En un momento de esa discusión el acusado la amenazó diciendo «¿a qué te meto en el maletero?», ya que la joven insistía en irse. Tal y como todas las partes han aceptado el acusado terminó por cogerla y meterla en el maletero de su vehículo.

La primera vista, fijada el pasado mes de octubre, acabó suspendida tras romperse un primer intento de acuerdo entre acusación y defensa. El Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente una pena de 16 años y dos meses de prisión.

Pacto y juicio

Las penas solicitadas por la fiscal se han fijado en cuatro años y seis meses por la detención ilegal frente a los cinco años y seis meses que solicitaba en el escrito inicial. Hay que sumar el año y seis meses por conducción temeraria, que no ha sufrido cambio alguno. En total, se fijan seis años de prisión por los dos cargos admitidos en el pacto. Las partes también han acordado casi 59.000 euros de indemnización, una pequeña parte de ella (802,90 euros) para la gerencia regional de salud, y el resto para la víctima. Se impone una orden de alejamiento de catorce años del acusado con la víctima.

En cuanto al único cargo por el que se ha celebrado la vista, revelación de secretos, la víctima ha declarado que se dio cuenta de que la habían borrado conversaciones cuando entró desde el teléfono de su madre. «Cuando estuvimos de vacaciones en República Dominicana perdió el teléfono y le dejé el mío para lo que necesitara, y le di la contraseña. El teléfono pasó de la casa de F.J.F.P. a la mía y no pasó por ninguna mano, y lo puse a disposición del juzgado pero si no lo cogieron…». A preguntas de su abogada, I.A.M., ha declarado que el acusado le quita el móvil cuando la mete en el maletero.

La víctima relata que «no me dejó llamar desde el móvil a mi primo» cuando necesitaba asistencia médica una vez en la vivienda del acusado. En ese momento le ofrece su móvil para poder hablar con su primo y ella hace una videollamada. Además, la víctima relata que el acusado «no me llevó al hospital, me desvistió y me hizo fotos desde su móvil personal», a lo que añade que desconocía dónde tenía su dispositivo.

El abogado del acusado pregunta a la víctima por qué no hay atestado policial sobre su teléfono y el de su madre. I.A.M. ha respondido que ella sí lo entregó a los policías pero reconoce no saber más sobre qué hicieron hasta que se los devolvieron. Misma versión que ha corroborado la madre momentos después.

El acusado, que sólo ha respondido a la fiscalía y su abogado defensor, ha contradicho a la víctima: «Yo no tenía su contraseña ni ella la mía. Perdí mi teléfono (de vacaciones) pero ella no me dejaba el suyo». Sobre el borrado de contactos asegura que no ha tenido su móvil y que no ha borrado nada. Desconoce si él estaba bloqueado en sus redes sociales, y reconoce que sí se impidieron acceso mutuo, aunque él revocó ese bloqueo solo un día después de hacerlo.

Además, F.J., ha asegurado que no se le ha requerido su teléfono por la Policía en ningún momento y que se entera del delito que se le imputa cuando se notifica la denuncia. Añade, contradiciendo la versión de la vóctima, que «nunca he usado su teléfono cuando éramos novios ni después». El acusado, a preguntas aclaratorias de los jueces, ha respondido que «en ningún momento le quité el teléfono, ella se lo dejó en mi casa. Cuando vino una policía se lo entregué».