Trama Enredadera Ulibarri: «Lo de perder no me gusta ni al parchís, y ya si se trata de dinero menos» El empresario leonés José Luis Ulibarri, durante un acto oficial de uno de sus medios de comunicación. El sumario de la Enredadera desvela la dura competencia entre las empresas de servicios en León capital | Ulibarri contaba con información directa de las pérdidas de la competencia en el sector a través de otro empresario J.C. | J.L.B. | N.B. León Martes, 4 septiembre 2018, 10:27

«Lo de perder no me gusta ni al parchís, y ya si se trata de dinero menos». La frase, perteneciente al sumario abierto en el marco de la trama Enredadera pertenece al empresario José Luis Ulibarri, quien suma ya dos meses en prisión y a quien el instructor de la causa considera el eje sobre el que pivotaba toda la causa de conseguidores.

El sumario de la Enredadera desvela la dura competencia entre las empresas de servicios en León capital, especialmente en aquel destinado a las personas de la tercera edad. En ese marco, y según consta en los autos, Ulibarri contaba con información directa de las pérdidas de la competencia en el sector a través de otro empresario.

Las conversaciones interceptadas por la UDEF desvelan las conversaciones entre competidores para conocer la situación del mercado así como las posibles pérdidas en el mismo.

Ulibarri, en la conversación trascrita, es informado de la situación de los contratos municipales de prestación de servicios de asistencia y a la vista de tales informes reconoe que revisará los mismos a fin de evitar posibles pérdidas.

La conversación fue registrada el 30 de enero de 2018 y en la misma José Luis Ulibarri habla con otro empresario leonés, José Ángel, quien le dice que ayer oyó una conversación que no le gusto.

«Le dice José Ángel que cree que JLU ha ganado un concurso en León capital y quería avisarle que es un proyecto que da muchas pérdidas. Al parecer ha habido irregularidades en el concurso y esperan a que se lo den a JLU y luego sacar a la luz las irregularidades. JLU dice que lo lleva su yerno y que tendrá que mirarlo [se refiere a la adjudicación a Aralia, Servicios Sociosanitarios, S.A., de la que el yerno de JLU es apoderado, del contrato de prestación de servicios de asistencia sanitaria a domicilio por parte del Ayuntamiento de León por importe de 8,8 millones de euros por dos años]», según consta en los autos.

Conversación:

JLU: si José Ángel

JA: buenos días por la mañana que tal?

JLU: bien que me llamaste antes y estábamos en un acto ahí, que estaba el Pica en un acto que le hemos organizado ahí en el Miguel Delibes y entonces no podía coger, porque estaba en primera línea joder en una conferencia, estaba feo ... cuéntame ...

JA: en primera línea es donde tienes que estar si señor

(Hablan de temas personales le cuenta JA que sale del dentista)

JA: oye una cosita rápida, ayer oí una conversación, bueno que no me hizo mucha, así, gracia, y te iba haber llamado ayer pero bueno me lie y no lo he querido dejar pasar, este ... creo que has ganado un concurso de León capital, yo es que no estoy en esos temas pero ...

JLU: si, si ...

JA: pero ayer oí un tema y joder y no me hizo ninguna gracia, creo que has ganado un tema en León capital de asistencia no se como se llama ...

JLU: si, de asistencia domiciliaria.

JA: y ... si asistencia domiciliaria, y ... y ... quería avisarte porque es un proyecto que por lo visto da unas perdidas brutales

JLU: si

JA: y estaban hablando de recurrir no recurrir, y al final no lo iban a recurrir la adjudicación, que por lo visto ha habido alguna irregularidad, pero no lo iban a recurrir, porque como están palmando tanta pasta, eh ... se lo quieren quitar de encima, entonces eh ... teóricamente van a dar algo de caña el día de mañana, imagínate dentro de quince días un mes, en prensa y demás por las irregularidades, pero una vez que te lo hayan adjudicado de forma definitiva sabes?

JLU: ah ...

JA: o sea, ellos no quieren el contrato ni de coña, pero tampoco lo quieren recurrir

JLU: (se sonríe)

JA: hostia porque lo quieren soltar

JLU: quieren quitarlo porque lo tienen en perdidas, que entonces me imagino que nosotros, no se la oferta eh?,pero que lo tengamos parecido pues tendremos un problema ahí ya lo voy a hablar yo con ... JA: escucha doscientos cuarenta mil han palmado el último año

JLU: joder. ..

JA: y claro decían unos, no no hay que sacarlo en la prensa porque joder que es injusto que si no se que ...

JLU: la mesa de contratación

JA: la mesa de contratación que se pasó por el tal. .. y decía el padre, los cojones, que estamos palmando hasta la camisa, que se lo lleve ...

JLU: (se sonríe)

JA: ya le daremos, escucha, ya le daremos después cuando ya lo tenga adjudicado en firme pero ahora vamos a quitárnoslo de encima que palmamos veintemil todos los meses ...

JLU: vale vale pues eso ...

JA: y digo hostias voy a avisarle, porque a ver si resulta que te crees que vas a coger un chollo .. .

JLU: no, no, yo ... chollos ahora hay pocos, voy a enterarme, vamos esta tarde, que ahora he salido de la, de estos desayunos, ahora que va a empezar la comida y he querido llamarte, antes salí a tomar un café y te llamé ... y entonces ... esta tarde voy a estar, lo voy a ver yo con mi yerno, que es el que lo lleva, a ver, a ver, a ver los números. A ver si nos estamos metiendo en algún charco eh?

JA: si, si, si, si porque encima hablaban de que habías puesto, habíais vamos, puesto unas mejoras, no se que, y dicen, pues estos van a palmar los doscientos cuarenta mil que palmamos nosotros más las mejoras ...

JLU: pues si, estoy para pocas perdidas yo así que ...

JA: pues por eso

JLU: yo lo de perder José Angel no me gusta ni al parchís y ya si se trata de dinero menos eh?

JA: jajajaja!

JLU: y si se trata de dinero menos, entonces ya esta tarde cuando yo llegue a la oficina lo veo ... me cago en tal. .. porque si no está eso en condiciones, vamos yo estoy dispuesto a renunciar.

JA: por eso hostias, me daba rabia, me daba rabia porque además, escucha que tenían los números encima de la mesa, los listados, no se que ... y tal, no, no, doscientos cuarenta y ocho mil...

JLU: no doscientos cuarenta y ocho mil euros de pérdidas no me lo puedo permitir yo que eso no ... yo gano, pero gano menos eh? Oye tengo ganas de verte un día ...

(Hablan para quedar y verse sin concretar cita y se despiden)