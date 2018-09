Operación Enredadera Mañueco aclara que él no ha mantenido con Ulibarri ninguna conversación como la de Silván Fernández Mañueco, este lunes en la sede del PP / Leticia Pérez-ICAL El también alcalde de Salamanca aconsejó al regidor leonés, en el acto de Casado en Ávila, «prudencia, paciencia y perseverancia» SUSANA ESCRIBANO Valladolid Martes, 4 septiembre 2018, 10:16

«Yo no he vivido una situación de esa naturaleza». Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, respondió ayer de esta manera cuando se le preguntó sobre la llamada incluida en el sumario de la operación Enredadera en la que su compañero de partido y alcalde de León, Antonio Silván, telefonea al empresario José Luis Ulibarri para comentarle que la oferta que ha presentado no había sido la mejor valorada en una mesa de contratación del Ayuntamiento que estaba reunida en ese mismo momento. El empresario se encuentra desde hace dos meses en prisión preventiva.

El presidente del PP y también alcalde de Salamanca considera que los responsables de su partido han dado suficientes explicaciones en los consistorios que se mencionan en el sumario que investiga el amaño de contrataciones y que se van a seguir dando. «Ya me gustaría que otros ayuntamientos, como el de Soria, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, hubieran dado las explicaciones que se han dado en León», apuntó el máximo responsable del PP en Castilla yLeón.

Mañueco citó la futura comisión de investigación que se abrirá en el Consistorio de León y la comparecencia, mañana en las Cortes, del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Esta abordará otra de las conversaciones interceptadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica yFiscal), bajo autorización judicial e incluida en el sumario, que recogía una llamada en la que el consejero ofrecía a Ulibarri la posibilidad de relevar a una empresa en concurso de acreedores en la obra de una carretera.

Alfonso Fernández Mañueco aseguró que tuvo oportunidad de cambiar impresiones con Antonio Silván el domingo, en el acto que protagonizó Pablo Casado en Ávila, y que le aconsejó que aplicara «las tres 'pes': prudencia, paciencia y perseverancia».

Escrutinio público

El dirigente del PP no ahondó, pese a las preguntas, en el sentido en el que debía practicar el regidor leonés la perseverancia más allá de considerar que es una virtud aconsejable cuando «uno se somete al escrutinio público» en un asunto «tan complicado y complejo». Sí destacó Fernández Mañueco que, tras la dimisión de José María López Benito, teniente de alcalde de León y dirigente con dos décadas en la política activa en las filas populares, no le consta que nadie del partido esté investigado en el sumario de la operación Enredadera.

Unas pesquisas que se detallan a lo largo de más de ocho mil folios de sumario y con contenidos, según añadió Alfonso Fernández Mañueco, que impiden a los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos dar lecciones al PP.