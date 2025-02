El turismo rural en León cae por falta de «planificación y promoción»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 1 de febrero 2025, 09:08 Comenta Compartir

Ir a un establecimiento de turismo rural en León es cada vez menos habitual. En 2024 más de cuatro mil viajeros se han perdido respecto a 2023. Sólo dos provincias de la comunidad arrojan peores datos que León, que cae un 3,9 por ciento a pesar de que el número de extranjeros que se alojaron en este tipo de establecimientos ha pasado de los 13.970 a los 21.313 del año pasado. Esos más de siete mil turistas llegados lejos de nuestras fronteras compensa la caída del mercado interior: 83.875 frente a 95.509, casi doce mil menos.

Las pernoctaciones caen de forma similar, otro 3,9 por ciento, al perder más de diez mil noches en 2024. Y el comportamiento es idéntico: frente a una caída de los alojados nacionales de 24.000 está el incremento de los foráneos en unos 13.500. Fríos datos que confirman los propietarios de establecimientos de turismo rural.

Jesús del Río tiene dos casas rurales en la montaña leonesa: «La infraestructura de turismo rural en León está infravalorada e infrautilizada». Él también es secretario de Asetur (Asociación Nacional de Turismo Rural) critica la falta de planificación y promoción que se realiza desde las instituciones provinciales y regionales: «No hay planes a largo plazo, cada cuatro años se cambia de gobiernos y al final siempre se centra en los mismos recursos. Hay que desestacionalizar porque de nada nos vale estar llenos en Semana Santa si estamos vacíos el resto del año. No necesitamos promoción para los días en los que vamos a estar llenos sí o sí. Hay que enseñar todo lo que tenemos: naturaleza, micología, paisajes, tradiciones, gastronomía...».

En el caso de la promoción se señala a la institución provincial como gran culpable: «No se puede entrar en la página de la Diputación y que en la sección de turismo rural sólo se hable de seis poblaciones cuando hay todo lo que hay León para poder ver y visitar. Hace falta que se den a conocer muchos más lugares, que quien venga una vez se vaya con ganas de volver en otra ocasión porque le queden muchas visitas pendientes. Cuando había apoyo y promoción León estaba entre las diez provincias con más turistas rurales, ahora no tenemos y por eso nos adelantan los demás».

La pérdida de competitiva también la achacan a un exceso de celo de la administración regional: «Es una vergüenza que desde la Junta de Castilla y León se siga persiguiendo el tema legal, que si aquí esta cama supletoria no, que si este texto no está bien...; mientras que no van a por el turismo ilegal. Todos sabemos donde hay casas o apartamentos de particulares que no tributan como nosotros y se ofertan más baratos. El cliente busca el mejor precio y lo encuentra en aquellos que pagan menos, no sabe quién es legal o ilegal. Que apliquen la ley por igual porque los malos no somos nosotros». Un retroceso que duele más cuando se compara con los buenos datos del turismo en general.

Castilla y León gana viajeros

Los malos datos provinciales de viajeros para León sólo los empeoran Palencia y Ávila. Caídas que contrastan con los importantes incrementos que Burgos, Salamanca, Soria y Zamora han registrado en 2024. Gracias al empuje de estas cuatro provincias se contrarresta el de las otras cinco y hacen que la comunidad gane un 3,5 por ciento de personas usando establecimientos de turismo rural el año pasado frente a 2023, ante el 2,7 por ciento del conjunto de España.