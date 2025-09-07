Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León Un joven de 25 años resultó herido con una brecha en la cabeza tras la colisión múltiple ocurrida en la LE-30, a la altura del desvío hacia la A-60

Leonoticias León Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:16

Un joven de 25 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una golpe en la cabeza en un accidente de tráfico registrado en la ronda sur de León (LE-30). El suceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el kilómetro 1, sentido León, a la altura del desvío hacia la autovía A-60.

La alerta fue recibida por el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León, que movilizó a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl. Una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atender al herido, que permanecía consciente pese al sangrado.

La colisión involucró a tres turismos, y el tráfico en la zona resultó afectado durante los trabajos de asistencia y la retirada de los vehículos.