leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos ambulancias en un accidente en Segovia. Antonio de Torre

Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León

Un joven de 25 años resultó herido con una brecha en la cabeza tras la colisión múltiple ocurrida en la LE-30, a la altura del desvío hacia la A-60

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:16

Un joven de 25 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una golpe en la cabeza en un accidente de tráfico registrado en la ronda sur de León (LE-30). El suceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el kilómetro 1, sentido León, a la altura del desvío hacia la autovía A-60.

La alerta fue recibida por el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León, que movilizó a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl. Una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atender al herido, que permanecía consciente pese al sangrado.

La colisión involucró a tres turismos, y el tráfico en la zona resultó afectado durante los trabajos de asistencia y la retirada de los vehículos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se originan cinco nuevos incendios en la provincia de León
  2. 2 Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León
  3. 3 Instalan un nuevo radar en una carretera autonómica leonesa
  4. 4 Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción
  5. 5 Una conocida marca juvenil baja la persiana de sus tres tiendas en León y Ponferrada
  6. 6 Un juez perdona 2 millones de euros a un matrimonio de León arruinado por la crisis de 2008
  7. 7 El Mercado, el barrio que es «un pueblo dentro de la ciudad» de León
  8. 8 Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla
  9. 9 León vive, por poco, el último eclipse total de Luna hasta 2028
  10. 10 «La Junta calcina a León»: manifestantes exigen dimisiones y un operativo «digno» contra los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León

Tres turismos implicados en un accidente en la ronda sur de León