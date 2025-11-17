leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de castañas. L.N

El tradicional magosto de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero ya tiene fecha

Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas recién hechas, acompañadas de mistela y refrescos

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero celebrará el viernes, 21 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, su tradicional Magosto Popular en el pórtico de su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero.

Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas recién hechas, acompañadas de mistela y refrescos. Además, quienes lo deseen tendrán la oportunidad de adquirir lotería de Navidad y Merchandising de la Hermandad.

La penitencial de blanco y morado invita a toda la comunidad a participar en este acto, que mantiene viva la tradición del magosto y contribuye a fortalecer los lazos entre quienes comparten estas fechas.

