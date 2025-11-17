El tradicional magosto de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero ya tiene fecha Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas recién hechas, acompañadas de mistela y refrescos

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero celebrará el viernes, 21 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, su tradicional Magosto Popular en el pórtico de su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero.

Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas recién hechas, acompañadas de mistela y refrescos. Además, quienes lo deseen tendrán la oportunidad de adquirir lotería de Navidad y Merchandising de la Hermandad.

La penitencial de blanco y morado invita a toda la comunidad a participar en este acto, que mantiene viva la tradición del magosto y contribuye a fortalecer los lazos entre quienes comparten estas fechas.

