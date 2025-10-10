Toque de oración y arriado de bandera a los pies de San Isidoro Celebración del Día de la Fiesta Nacional en León para conmemorar este 12 de octubre

La plaza de San Isidoro de León acogió un acto militar para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, que ha consistido en una retreta militar y posterior arriado de bandera.

La formación, al mando del teniente perteneciente al Grupo de Artillería de Campaña II/11, Pedro Merino Muñoz, estuvo compuesta por: escuadra de Gastadores, una sección del Grupo de Artillería de Campaña II/11, banda de guerra del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña Nº 63, Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio además de los guiones de las unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de León.

El acto se inició a las 19:30 en las inmediaciones de la Casa Botines, con un desfile hacia la plaza de San Isidoro a los acordes de toque de retreta militar.

Toque de oración

Después de la revista de la autoridad que presidió el acto, se procedió al solemne arriado de bandera y posterior acto de homenaje a los que dieron su vida por España, donde participaron todos los guiones que se encontraban en la formación.

El toque de oración tiene su origen el 27 de abril de 1503 al término de la batalla de Ceriñola. El Gran Capitán al observar el campo de batalla plagado de muertos ordenó que ese día a la puesta de sol y en lo sucesivo, se dieran tres toques de atención prolongados para que todos rezaran por los muertos caídos en la batalla. A lo largo del siglo XVI esta costumbre se extendió a todas las unidades españolas y desde entonces en todos los acuartelamientos militares, tanto en territorio nacional como fuera de él, el toque de oración se interpreta diariamente después de haber arriado bandera y al ponerse el sol, para homenajear a los Soldados que han dado su vida por España. Con este toque se finaliza el día militar.