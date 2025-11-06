Las lluvias dan una tregua este jueves en León tras un miércoles de fuertes vientos La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas o nieblas matinales, sobre todo en zonas altas

Después de una jornada de miércoles marcada por la lluvia persistente y las rachas intensas de viento en toda la provincia, este jueves 6 de noviembre se espera una ligera mejoría del tiempo en León.

La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas o nieblas matinales, sobre todo en zonas altas. A lo largo del día podrían registrarse precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en áreas de montaña, aunque tenderán a remitir al final de la jornada.

La cota de nieve se situará entre 1.600 y 1.800 metros, mientras que las temperaturas descenderán ligeramente o de forma moderada, más notable en las máximas. No se descartan heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con alguna racha fuerte puntual, pero perderá intensidad al final del día.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán frescas en toda la provincia. En León capital los valores oscilarán entre 5 y 13 grados, similares a los de Astorga, con mínima de 4 y máxima también de 13 grados.

En el Bierzo, Ponferrada registrará temperaturas algo más suaves, entre 7 y 13 grados, mientras que en Villablino el ambiente será más frío, con 3 grados de mínima y 11 de máxima.