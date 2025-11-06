leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. L.N

Las lluvias dan una tregua este jueves en León tras un miércoles de fuertes vientos

La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas o nieblas matinales, sobre todo en zonas altas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

Después de una jornada de miércoles marcada por la lluvia persistente y las rachas intensas de viento en toda la provincia, este jueves 6 de noviembre se espera una ligera mejoría del tiempo en León.

La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas o nieblas matinales, sobre todo en zonas altas. A lo largo del día podrían registrarse precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en áreas de montaña, aunque tenderán a remitir al final de la jornada.

La cota de nieve se situará entre 1.600 y 1.800 metros, mientras que las temperaturas descenderán ligeramente o de forma moderada, más notable en las máximas. No se descartan heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con alguna racha fuerte puntual, pero perderá intensidad al final del día.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán frescas en toda la provincia. En León capital los valores oscilarán entre 5 y 13 grados, similares a los de Astorga, con mínima de 4 y máxima también de 13 grados.

En el Bierzo, Ponferrada registrará temperaturas algo más suaves, entre 7 y 13 grados, mientras que en Villablino el ambiente será más frío, con 3 grados de mínima y 11 de máxima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un sex shop de León
  2. 2 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  3. 3 Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León
  4. 4 El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León
  5. 5 Reafirman siete años de prisión por agredir sexualmente a una mujer que esperaba a su novio en un hotel de León
  6. 6 Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas
  7. 7 Las grúas completan el puzle de los chalés de Eras con 17 promociones activas
  8. 8 Ofrecen 209.000 euros por las parcelas que permitan conectar San Mamés y Palomera
  9. 9 ¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?
  10. 10 ¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las lluvias dan una tregua este jueves en León tras un miércoles de fuertes vientos

Las lluvias dan una tregua este jueves en León tras un miércoles de fuertes vientos