El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León El suceso ha tenido lugar a las 12:09 horas de la mañana

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:36h.

El suceso ha tenido lugar a las 12:09 horas de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando del vuelco de un camión en el kilómetro 22 de la CL-621, en el cruce con la carretera LR-411, dentro del término municipal de Villamañán.

Según la información facilitada por el 112, el accidente se produjo en una zona de curva y cruce, lo que generó la intervención inmediata de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de la Diputación de León.

El camión, que transportaba bebida, terminó volcado en el arcén, sin llegar a obstaculizar la vía, y su conductor resultó ileso.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque en el momento del accidente la carretera se encontraba mojada por la intensa lluvia que ha afectado a la provincia durante toda la mañana.