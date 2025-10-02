leonoticias - Noticias de León y provincia

Temperaturas al alza en la provincia de León

La jornada de jueves se presenta con cielos despejados y valores al alza en toda la provincia, aunque las temperaturas caerán notablamente durante la noche

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:14

En torno a 20 grados de diferencia entre la máxima y la mínima. Los primeros días de otoño en la provincia de León dejarán una oscilación térmica importante en la provincia leonesa para este 2 de octubre, jueves, donde se espera un día soleado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de jueves 2 de octubre con cielos poco nubosos o despejados en la provincia de León, pero con intervalos de nubosidad alta por la tarde.

Los vientos soplarán flojos y variables en toda la geografía leonesa, con temperaturas máximas en ligero ascenso y unas mínimas relativamente estables.

De esta manera, se prevén valores de hasta 28 grados en Ponferrada y 27 en León, Astorga o Villablino, con mínimas de 9 grados en Ponferrada, 8 en Astorga, 7 en Villablino y 6 grados en León.

