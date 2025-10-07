leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo en León.

Suben las temperaturas en este martes de octubre

El ambiente será agradable para estas alturas del año en la provincia de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 7 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Sin cambios en el tiempo de cara a este martes, 7 de octubre, en la provincia de León. El buen tiempo seguirá siendo la tónica predominante en la jornada donde las nubes aparecerán de forma simbólica.

Poco nuboso al inicio, aumentando los intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución por la tarde, aunque es muy poco probable que ocasione algún chubasco.

Las temperaturas mínimas en ascenso que podrá ser localmente notable, y máximas en ligero o moderado ascenso en la meseta mientras que en áreas de montaña permanecerán sin cambios.

Las mínimas se registrarán en la capital leonesa con 5 grados, llegando hasta los 7 en Villablino. En cuanto a las máximas, quedarán disparadas hasta los 27 grados de Astorga y Villablino.

El viento variable, tendiendo a predominar la componente oeste por la tarde, pero flojo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  2. 2 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  3. 3 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  4. 4 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  5. 5 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  6. 6 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  7. 7 La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete
  8. 8 Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares
  9. 9 Bayer premia al Hospital de León con sus Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata
  10. 10 ¿Qué es el haz de luz que ha atravesado el cielo de El Bierzo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Suben las temperaturas en este martes de octubre

Suben las temperaturas en este martes de octubre