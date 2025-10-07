Suben las temperaturas en este martes de octubre El ambiente será agradable para estas alturas del año en la provincia de León

Sin cambios en el tiempo de cara a este martes, 7 de octubre, en la provincia de León. El buen tiempo seguirá siendo la tónica predominante en la jornada donde las nubes aparecerán de forma simbólica.

Poco nuboso al inicio, aumentando los intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución por la tarde, aunque es muy poco probable que ocasione algún chubasco.

Las temperaturas mínimas en ascenso que podrá ser localmente notable, y máximas en ligero o moderado ascenso en la meseta mientras que en áreas de montaña permanecerán sin cambios.

Las mínimas se registrarán en la capital leonesa con 5 grados, llegando hasta los 7 en Villablino. En cuanto a las máximas, quedarán disparadas hasta los 27 grados de Astorga y Villablino.

El viento variable, tendiendo a predominar la componente oeste por la tarde, pero flojo.