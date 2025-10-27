Un socorrista leonés con 30 años de trayectoria cuenta en Córdoba su experiencia José Manuel Díez fue uno de los 30 expertos internacionales en participar en unas jornadas de seguridad acuática

Una treintena de expertos de dieciséis organizaciones de seis países debatieron en Córdoba el pasado fin de semana sobre la seguridad acuática en unas prestigiosas jornadas en las que participaba un socorrista leonés con 30 años de experiencia, José Manuel Díez Herrero.

El leonés, que esta realizando el módulo Superior de prevención y seguridad profesional en León, es socorrista con más de treinta años como profesional y Técnico Superior en Salvamento y Socorrismo y en su charla habló sobre la prevención en el medio acúatica para los usuarios y la seguridad en el mundo profesional.

Ampliar Expertos en Córdoba.

Reconoce que a lo largo de su aprendizaje y formación en el mundo del Salvamento y Socorrismo durante más de 30 años, este es el año que está aprendiendo más cosas en el ámbito de prevención y seguridad laboral, al estar realizando este módulo de prevención y seguridad. En este modulo le esta haciendo ver las cosas «de una manera diferente».

Este evento ha sido esencial y un punto de partida para mejorar la prevención en la zonas de baño y así evitar ahogamiento a nivel nacional e internacional, mejorar la seguridad de los profesionales del medio acuático.

