El Sindicato de Veterinarios de León insta a instituciones y empresas a prepararse para acoger la Agencia de Salud Pública Consideran que la Universidad, junto con la existencia de «laboratorios, industrias biotecnológicas, polos farmaceúticos y hospitales referenciales» hacen de León «el punto geosanitario ideal»

El Sindicato de Veterinarios de León acordó ayer instar a las instituciones provinciales -Diputación, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno-, así como a la Universidad de León y a las empresas biotecnológicas a preparar los estudios y condiciones adecuadas para acoger la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

La Agencia será el organismo responsable de prevenir la enfermedad, o lo que es lo mismo, proteger, promover, y en su caso, recuperar la salud de las personas, tanto en el aspecto individual como colectivo, a través de actuaciones sectoriales y transversales.

Entre sus funciones destacan el asesoramiento técnico y científico, la evaluación de intervenciones, el seguimiento y la valoración de la Estrategia de Salud y la coordinación de acciones desarrolladas por los centros nacionales de salud pública, así como interconectar los diferentes departamentos que gestionan la Salud Pública en las comunidades autónomas entre sí y con los organismos y autoridades europeos de preparación de la respuesta rápida ante las emergencias sanitarias.

Un punto geosanitario «ideal»

Para el Sindicato de Veterinarios, León «cuenta con una prestigiosa Universidad que imparte varios grados de Ciencias de la Salud, entre otros el de Veterinaria y el de Medicina que comenzará a impartirse el próximo curso», además de «numerosos laboratorios públicos y privados, industrias biotecnológicas punteras, polos importantes farmacéuticos y hospitales referenciales», por lo que sería «el punto geosanitario ideal».

Así se acordó en el transcurso de la XXX Jornada de Trabajo del Sindicato Veterinario de León, que se celebró ayer con más de 185 asistentes, en la que los temas tratados se centraron en los procesos de estabilización en curso aún sin concluir, el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo de 2021, 2022 y 2023 y la Oferta de Empleo de 2024, con 41 plazas para veterinarios, que, cuando finalicen, harán más de 416 veterinarios «con empleo temporal, inestable y precario» pasen a integrar la plantilla de funcionarios de carrera como Facultativos Superior Sanitarios Veterinarios. A ellos se sumarán los ofertados en la OPE 2025, que se encuentra en fase de negociación y cuyo borrador recoge otras 58 plazas.

Por otro lado, los veterinarios leoneses abordaron el desarrollo del concurso de traslado de sanitarios, actualmente en fase de valoración de méritos por la comisión nombrada al efecto, que hará, «después de un retraso de más de diez años», que «numerosos profesionales puedan acceder a las plazas solicitadas en un plazo breve».

La XXX Jornada de Trabajo del Sindicato Veterinario de León también trató la creación de las unidades veterinarias de fauna silvestre en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la formación continuada «tan necesaria» ante la llegada de nuevas enfermedades de los animales que «hace tiempo se veían muy lejanas» y que, «por desgracia», ya están aquí, como la dermatosis nodular infecciosa, la influenza aviar, la lengua azul y la peste porcina africana diagnosticada en jabalís en Cataluña.