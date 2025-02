La FP sigue creciendo en León con casi 3.000 alumnos matriculados La formación online hace crecer a los centros privados no concertados en la comunidad que, sin embargo, no tienen arraigo en la provincia leonesa

Las matriculaciones de alumnos en centros privados no concertados de Formación Profesional (FP) en Castilla y León se han disparado un 182 por ciento en la última década, al pasar de los 855 estudiantes existentes en el curso 2012-2013 a los 2.418 de los registrados en 2022-2023. La cifra casi se triplica, impulsado por el fuerte crecimiento de las matrículas en la modalidad a distancia, al acaparar más de la mitad del alumnado. Pese al incremento experimentado en los últimos años, los estudiantes en centros no concertados solo supone el 5,6 por ciento del total de los alumnos de FP en la Comunidad, que llegan al 28 por ciento al sumar todos los centros privados (tanto concertados como no concertados), con 12.291 matriculados.

El último informe del Observatorio sobre la Formación Profesional, elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, subraya que el grueso del alumnado de FP en Castilla y León estudia en centros públicos (30.917), lo que supone el 71,5 por ciento del total. Los autores del estudio señalan que el incremento del alumnado en los centros privados demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad que ofrece la formación a distancia, especialmente en el sector privado. No en vano, los alumnos que optan por este tipo de enseñanza son personas que tratan de mejorar su cualificación a la vez que trabajan.

En cambio, la formación 'on line' no acaba de cuajar entre los centros públicos de la Comunidad, donde solo el 11,5 por ciento cursa ciclos de FP a distancia, en la línea de la media nacional (12 por ciento). En concreto, 3.583 alumnos de un total de casi 31.000 euros. Además, poco ha aumentado con respecto a hace una década, cuando ese porcentaje era del 8,3 por ciento.

Los datos, consultados por la Agencia Ical, muestran que los centros privados apuestan principalmente por los grados superiores, mientras que su presencia es mínima en la FP Básica. En la Comunidad, siete de cada alumnos están matriculados en ciclos superiores. Son 1.682 repartidos entre los de la modalidad presencial (825) y a distancia (857). Por el contrario, el Grado Medio cuenta con menos de la mitad de los estudiantes, con 709, de los que 435 son a distancia. El resto, apenas 27, se matricula en los ciclos básicos.

Entre los cursos 2012 y 2022, el número de estudiantes matriculados en FP en centros privados concertados en Castilla y León aumentó un 19 por ciento, al pasar de los 8.285 a los 9.873 alumnos. Un porcentaje que es inferior en los centros públicos, donde se quedó en el 13 por ciento, tras subir en unos 3.500 estudiantes, hasta los 30.917.

Por provincias, Burgos es donde más se han disparado los matriculados en la privada pura (520 por ciento, hasta los 155), seguido de León (389 por ciento, con 328), Salamanca (279 por ciento, con 595) y Valladolid (124 por ciento, hasta los 1.340 frente a los 598 existentes en el curso de 2012). En el resto de territorios, los centros privados no concertados no tienen presencia, por la escasez de alumnos. No en vano, Valladolid, León, Burgos y Salamanca acaparan siete de cada diez estudiantes de FP en la Comunidad.

El documento destaca que el porcentaje de subida en Castilla y León en los últimos diez cursos es muy inferior a la de la media nacional, donde subió un 583 por ciento, tras multiplicar por siete el número de matriculados en ciclos de FP. En concreto, pasó de 33.171 a a 226.661 estudiantes, hasta suponer el 21 por ciento del total del alumnado que cursa este tipo de enseñanza. Es decir, uno de cada cinco matriculados en FP en España estudia en un centro privado no concertado frente al cinco por ciento en la Comunidad.

Los mayores 'tirones' en la privada en la última década han tenido lugar en Cataluña (1.129 por ciento, tras multiplicarse por doce), Madrid (911 por ciento, al multiplicarse por diez), Aragón 700 por ciento), Andalucía (700 por ciento) y Navarra (440 por ciento). En el lado opuesto, con menor subida del alumnado matriculados en este tipo de centros, están Galicia (37 por ciento), País Vasco (4 por ciento) y Asturias (64 por ciento).

«Tarta muy golosa»

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical de Castilla y León (Stecyl-i) ha instado, en varias ocasiones, a la Consejería de Educación a reducir la concertación de enseñanzas de FP, al apuntar que son las «únicas que crecen de forma sostenida en alumnado». En este sentido, según Ical, advirtió del riesgo de privatización de la Formación Profesional con el aumento de conciertos, tras precisar que se ha abierto una «burbuja» de centros que ponen en marcha títulos formativos. No en vano, consideró que es una «tarta muy golosa» para las empresas del sector educativo, sobre todo en la rama sanitaria mientras la administración no oferta diversas familias en los centros públicos. «Hay una competencia desleal, al priorizar que determinados ciclos formativos solo sean ofertados en los concertados o privados», sentenció.

El centro privado de Formación Profesional Cesur, con implantación a nivel nacional, cuenta con instalaciones en Valladolid (grados presenciales medios de Auxiliar de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia y los superiores de Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear, Laboratorio clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico) y León (Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear, Laboratorio Clínico, Higiene bucodental y Auxiliar de Enfermería, de manera presencial). Su página web se pregunta si merece la pena pagar el precio de un ciclo de FP privada y asegura que los centros privados «cuidan mucho» los convenios con sus empresas a la hora de que sus alumnos realicen prácticas, al elegir compañías con capacidad de contratar a «gran parte» de sus estudiantes. Incluso, precisa que algunos centros poseen una bolsa de trabajo interna.

También, destaca el perfil de los profesores al apuntar que los docentes en los centros públicos son «más académicos» mientras que en los privados suelen profesionales en activo que compatibilizan su profesión con la enseñanza. «Un profesor que esté en el mundo laboral podrá aportar más conocimientos que otro que sea meramente teórico», asevera. Por último, recomienda buscar un centro bien dotado, sobre todo en los ciclos que requieran material específico como un laboratorio, taller y utensilios para que el aprendizaje del alumno sea «completo». «Aunque el precio de la FP privada parezca elevado en comparación con el coste del público, hay que analizar otras variables igualmente importantes por que la educación es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, sin olvidar que existen becas a la que se puede optar», concluye.

