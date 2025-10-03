leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de entrega de becas concedidas al alumnado participante en las estancias de investigación del programa 'Científic@s en prácticas' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Campillo

Siete estudiantes de León y Villablino estrenan en Castilla y León el programa 'Científic@s en prácticas'

La iniciativa busca despertar vocaciones científicas en jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos, así como mejorar sus conocimientos y fomentar el pensamiento crítico

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:33

Comenta

El Instituto Claudio Sánchez Albornoz de León ciudad y la Fundación Sierra Pambley de Villablino acogieron este viernes el acto de entrega de las becas que el programa 'Científic@s en prácticas' otorga al alumnado participante en sus estancias de investigación. Se trata de la primera edición que se celebra en Castilla y León y se desarrolló íntegramente en la provincia leonesa con un total de siete estudiantes.

'Científic@s en prácticas', impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, ofrece a estudiantes de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y programas de diversificación curricular procedentes de entornos desfavorecidos, la oportunidad de realizar estancias en grupos de investigación. Durante una semana, los jóvenes conviven con equipos científicos, conociendo de primera mano cómo se desarrolla la actividad investigadora.

En esta primera edición en Castilla y León participaron siete estudiantes de los IES Claudio Sánchez Albornoz de León y Valle de Laciana y Obispo Argüelles (Villablino). Tres de ellos realizaron su estancia en el Departamento de Sanidad Animal del Instituto de Ganadería de Montaña, mientras que cuatro alumnas participaron en la excavación arqueológica en la comarca de Laciana/Babia, dentro del proyecto Culturmonts del Instituto de Ciencias del Patrimoni.

En el acto de entrega de este viernes, el alumnado leonés recibió un total de tres becas dotadas con 300 euros cada una. Los premios cayeron en un alumno del IES Claudio Sánchez Albornoz, un alumno del IES Obispo Argüelles y, de manera compartida, en dos alumnas del IES Valle de Laciana. Estas becas reconocen el esfuerzo y el aprovechamiento de la experiencia, evaluados a través de un resumen presentado por cada participante sobre lo aprendido durante su estancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz
  3. 3 Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León
  4. 4 El pueblo de León que despide el verano con Panorama y un cartel de lujo
  5. 5 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León
  6. 6 La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador
  7. 7 La Comisaría de León, «al borde del colapso»: sin espacio y descartan comprar un local enfrente
  8. 8 Detienen a un hombre que asaltó dos viviendas en un pequeño pueblo leonés
  9. 9 Arde un nuevo contenedor en la capital de León en menos de 24 horas
  10. 10 Sale a subasta un embarcadero en el embalse de un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Siete estudiantes de León y Villablino estrenan en Castilla y León el programa 'Científic@s en prácticas'

Siete estudiantes de León y Villablino estrenan en Castilla y León el programa &#039;Científic@s en prácticas&#039;