La 'Scooter Run' llena de color y sonido el centro de León Decenas de Vespas y Lambrettas desfilan en una de las actividades más vistosas del Purple Weekend

Leonoticias León Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

La tradicional 'Scooter Run' organizada con motivo del festival musical Purple Weekend de León ha reunido este 6 de diciembre, un año más, a un nutrido grupo de aficionados y entusiastas, sobre todo, de dos marcas míticas de ciclomotores y pequeñas motocicletas como Vespa y Lambretta.

Con ellas han recorrido las calles del centro de la ciudad y han ofrecido una de las imágenes que identifican la cita musical que este año alcanza su edición número 36.

Las motocicletas volvieron a ofrecer una de las imágenes más coloridas del festival 'mod' que acoge el recinto Espacio Vías y que completa la oferta de actuaciones musicales de destacadas formaciones con actividades culturales y de ocio como exposiciones, mercadillo 'vintage', feria del disco y un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebra el lunes 8.