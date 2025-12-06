leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios conductores con sus 'scooter' por el centro de León.

Ver 15 fotos
Varios conductores con sus 'scooter' por el centro de León. Peio García

La 'Scooter Run' llena de color y sonido el centro de León

Decenas de Vespas y Lambrettas desfilan en una de las actividades más vistosas del Purple Weekend

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:21

Comenta

La tradicional 'Scooter Run' organizada con motivo del festival musical Purple Weekend de León ha reunido este 6 de diciembre, un año más, a un nutrido grupo de aficionados y entusiastas, sobre todo, de dos marcas míticas de ciclomotores y pequeñas motocicletas como Vespa y Lambretta.

Con ellas han recorrido las calles del centro de la ciudad y han ofrecido una de las imágenes que identifican la cita musical que este año alcanza su edición número 36.

Las motocicletas volvieron a ofrecer una de las imágenes más coloridas del festival 'mod' que acoge el recinto Espacio Vías y que completa la oferta de actuaciones musicales de destacadas formaciones con actividades culturales y de ocio como exposiciones, mercadillo 'vintage', feria del disco y un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebra el lunes 8.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  2. 2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  3. 3 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  4. 4 La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural
  5. 5 Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León
  6. 6 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  7. 7 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Puente dice que devolver Feve al centro de León era «disparatado» y que el bus está «acordado»
  10. 10 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La 'Scooter Run' llena de color y sonido el centro de León