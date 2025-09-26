leonoticias - Noticias de León y provincia

Cárcel de Villahierro.

Satse pide «más enfermeros» para evitar la «sobrecarga de trabajo» en la prisión de Mansilla

El sindicato asegura que «faltan profesionales» para cubrir las necesidades de los internos y también reclama poder acceder al historial clínico de los centros para que la atención sea óptima

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:06

El Sindicato de Enfermería Satse de León ha reclamado la «mejora de las condiciones de trabajo» para los enfermeros del Centro Penitenciario de Mansillas de las Mulas, algo que trasladará personalmente este próximo jueves al subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz.

Satse señala que uno de los problemas que se encuentran los enfermeros es «la falta de profesionales sanitarios en el centro penitenciario», lo que implica «una mayor sobrecarga de trabajo para ellos durante los diferentes turnos».

El sindicato también reclama que los enfermeros «tengan acceso a la historia clínica de los internos». «Se trata de un tema muy sencillo, pero que no se ha resuelto aún. Los enfermeros no cuentan con más información que la que tengan de visitas anteriores del interno o que hayan podido recopilar. Pero no pueden consultar la historia clínica de esa persona tras un ingreso en un hospital o la realización de pruebas. Esto impide poder dar la mejor asistencia sanitaria tanto en el día a día como en situaciones de urgencia», exponen, además de recordar que esta situación sólo se da en Castilla y León y Canarias.

Desde Satse esperan poder «analizar las condiciones de trabajo de estos enfermeros con el subdelegado y poder llegar a acuerdos para que estos profesionales, no solo ofrezcan una mejor asistencia sanitaria, sino que cuenten con una situación más favorable en sus puestos».

