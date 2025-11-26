Satse denuncia ratios que «sólo hay un enfermero» para 121 alumnos en el Centro de Educación Especial en León El sindicato exige la contratación «urgente» de más enfermeros escolares y fisioterapeutas en los centros educativos ante la «insuficiente dotación y la sobrecarga creciente que soportan»

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:07

El Sindicato de Enfermería, Satse, en León exigió a la Junta de Castilla y León la contratación «urgente» de más enfermeros escolares y fisioterapeutas en los centros educativos de la provincia ante la «insuficiente dotación actual y la sobrecarga creciente que soportan estos profesionales», con casos como el Centro de Educación Especial Sagrado Corazón, donde un solo enfermero escolar llega a asumir la atención de hasta 121 alumnos, en una situación «totalmente inasumible y peligrosa».

El sindicato ya denunció en octubre la falta de profesionales sanitarios en el Centro de Educación Especial Sagrado Corazón, a pesar del «importante aumento» de alumnado en los últimos años, loque obligó a derivar a un grupo de estudiantes al Colegio de Educación Infantil y Primaria Javier de León, que «tampoco contaba con enfermería ni fisioterapia».

Tras esta denuncia, el CEIP Javier de León dispone ahora de servicio de fisioterapia, pero únicamente porque se comparte profesional con otro centro, lo que supone que la atención llega «de forma limitada y fragmentada». Para Satse, esta solución provisional es «claramente insuficiente y no garantiza la continuidad asistencial que necesitan los escolares, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales».

«El alumnado no puede depender de servicios compartidos ni de plantillas tan ajustadas que obligan a los profesionales a multiplicarse entre centros. Las necesidades son evidentes y la administración debe actuar ya incrementando la relación de puestos de trabajo», resaltó Satse León.

El sindicato insistió en que la situación es «especialmente urgente» en el CEE Sagrado Corazón, donde el aumento del alumnado, del 40?por ciento en los últimos cursos, hace «imprescindible» reforzar la plantilla sanitaria, porque aunque está aprobada la construcción de un nuevo centro más grande, «no se puede esperar a que terminen las obras para incorporar al personal necesario».

Satse León recordó la importancia de contar con un enfermero escolar en todos los centros educativos de Castilla y León, cuya labor «no se limita a atender incidentes o enfermedades crónicas, sino que también incluye la promoción de hábitos saludables, la prevención de riesgos y la mejora de la seguridad y bienestar de los escolares».

Además, contar con esta figura «evita desplazamientos innecesarios a centros de salud y hospitales, reduciendo la saturación del sistema sanitario y garantizando una atención inmediata y adecuada dentro del propio centro educativo».