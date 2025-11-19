La navidad crece en León en forma de árbol de luz La plaza de Santo Domingo vuelve a acoger la enorme estructura que iluminará las fiestas navideñas de la capital

A.G.B León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:13

Un paso más cerca para que las luces de navidad envuelvan la ciudad de León y la llenen de la magia propia de estas fechas. Con paso firme la decoración navideña va tomando forma y el último elemento que ya engalana las calles es uno de los elementos principales de las fiestas: el árbol.

A primera hora de la mañana de este miércoles operarios se afanaban por colocar el árbol de luz que decora la fuente de Santo Domingo de la capital. La luz vuelve a sustituir al agua en este icónico emplazamiento que recupera como el pasado año un árbol de 18 metros de altura que con guirnaldas, a modo de paraguas, dará comienzo a las fiestas navideñas.

Será el próximo 27 de noviembre cuando las luces se enciendan de nuevo en este espacio. Las obras de la plaza Mayor en 2024 hicieron que el tradicional encendido se trasladara a Santo Domingo y el éxito fue tal, con una imagen tan fotografiada, que este 2025 se repite método.

Más de 1,7 millones de luces led iluminarán la ciudad en estas fiestas en las que tampoco faltará el tradicional ramo que se colocará en once puntos de la capital. El tradicional mercadillo en la plaza de Regla o el belén de Botines serán otros de los puntos de referencia estas fiestas que ya están más cerca.