leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El árbol de navidad ya decora Santo Domingo.

La navidad crece en León en forma de árbol de luz

La plaza de Santo Domingo vuelve a acoger la enorme estructura que iluminará las fiestas navideñas de la capital

A.G.B

A.G.B

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Un paso más cerca para que las luces de navidad envuelvan la ciudad de León y la llenen de la magia propia de estas fechas. Con paso firme la decoración navideña va tomando forma y el último elemento que ya engalana las calles es uno de los elementos principales de las fiestas: el árbol.

A primera hora de la mañana de este miércoles operarios se afanaban por colocar el árbol de luz que decora la fuente de Santo Domingo de la capital. La luz vuelve a sustituir al agua en este icónico emplazamiento que recupera como el pasado año un árbol de 18 metros de altura que con guirnaldas, a modo de paraguas, dará comienzo a las fiestas navideñas.

Imagen principal - La navidad crece en León en forma de árbol de luz
Imagen secundaria 1 - La navidad crece en León en forma de árbol de luz
Imagen secundaria 2 - La navidad crece en León en forma de árbol de luz

Será el próximo 27 de noviembre cuando las luces se enciendan de nuevo en este espacio. Las obras de la plaza Mayor en 2024 hicieron que el tradicional encendido se trasladara a Santo Domingo y el éxito fue tal, con una imagen tan fotografiada, que este 2025 se repite método.

Más de 1,7 millones de luces led iluminarán la ciudad en estas fiestas en las que tampoco faltará el tradicional ramo que se colocará en once puntos de la capital. El tradicional mercadillo en la plaza de Regla o el belén de Botines serán otros de los puntos de referencia estas fiestas que ya están más cerca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  4. 4 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  5. 5 Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto
  6. 6 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  7. 7 Reforman con un millón de euros los pisos de los ministros Puente y Redondo en Madrid
  8. 8 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  9. 9 Policías nacionales evitan en el último momento que un hombre se tire desde un cuarto piso en Astorga
  10. 10 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La navidad crece en León en forma de árbol de luz

La navidad crece en León en forma de árbol de luz