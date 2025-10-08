San Marcos pide a gritos una intervención: «Su deterioro es cada vez más evidente» La emblemática plaza, una de las más visitadas de la ciudad, presenta múltiples desperfectos en el pavimento a la espera de un arreglo enmarcado en el Plan Especial del Camino de Santiago

La plaza de San Marcos, una de las más emblemáticas de la ciudad de León, presenta graves problemas que complican el tránsito de peatones y turistas.

A la espera de que se acometa el Plan Integral del Camino de Santiago en León, que contempla la reurbanización de dicho enclave, la realidad es que el estado actual es de «un deterioro evidente», según señalan desde UPL.

Desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de León insisten en la necesidad de acometer «de manera urgente» el adecentamiento y embellecimiento de la plaza de San Marcos.

La falta de mantenimiento, unida al paso de los años y al uso continuado, ha provocado «una imagen de abandono» en uno de los entornos más emblemáticos y visitados de la ciudad, situación que denunciaron en 2022.

UPL pide la actuación urgente

Desde la construcción de la plaza, en su configuración actual, por parte del Ayuntamiento de León «no consta que se hayan ejecutado actuaciones por ninguno de los equipos de gobierno posteriores ni del Partido Socialista ni del Partido Popular», así como tampoco el actual equipo de gobierno del Partido Socialista para arreglar los múltiples desperfectos que a lo largo de los años se han venido generando.

Desperfectos que los leonesistas resumen en la rotura de adoquines en toda la plaza, así como adoquines sueltos y multitud de baldosas hundidas, rotas o deterioradas en el entorno de San Marcos, a los que se unen los alcorques que dan a la avenida de los Peregrinos que se encuentran hundidos, «lo que representa un grave peligro para la multitud de viandantes que visitan nuestra ciudad y pasan por citada plaza, además de la mala imagen para el turismo de nuestra ciudad, que denota abandono y falta de mantenimiento».

Ni siquiera la placa de inauguración de la plaza puede leerse hoy debido al avanzado deterioro que presenta.

Por todo ello desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León insisten en la necesidad de acometer las obras oportunas para el debido adecentamiento y embellecimiento de esta emblemática plaza de la ciudad.