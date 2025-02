El sablazo de 6.000 euros a las terrazas de León: «Un bar de barrio no da para ello»

Rubén Fariñas León Lunes, 17 de febrero 2025, 08:28 Comenta Compartir

La nueva ordenanza de terrazas en la ciudad de León obligará a adaptar estos espacios y a apretarse el bolsillo a los hosteleros.

A la normativa europea que obliga a distanciar cada velador 1,80 metros de la pared para conseguir corredores más accesibles se unía la revisión de la ordenanza en el Ayuntamiento de León.

Las principales novedades serán estéticas, obligando a cumplir con materiales y colores específicos, especialmente en el casco histórico. Una condición que se tenía que empezar a cumplir desde este pasado 31 de diciembre. Y por otro lado estaba la adaptación de las conocidas como terrazas Covid -aquellas que se implantaron durante la pandemia en plazas de aparcamiento- a una serie de requisitos de seguridad.

Todo ello ha engordado -o engordará- la cuenta de gastos del sector. La principal inversión tiene que ver con el nuevo suelo, que se debe elevar para ajustar la altura de la calzada a la acera y tiene que cumplir con varios requisitos, como que sea ignífugo con superficie de metal o rastreles de madera. Según las previsiones que manejan en la asociación Hostelería de León, esta estructura, para una terraza media de 15 metros cuadrados, oscilaría entre los 6.000 y los 10.000 euros. A ello tendrán que sumar la parte exterior y decoración que cada negocio considere.

Ampliar Terraza en plazas de aparcamiento.

Y «lo peor», afirma la gerente Paula Álvarez, es el servicio de atención obligatoria en terraza que hará necesario contratar a personal exclusivo para esta zona del local. «¿Cuánto puede vender una terraza en un barrio? ¿Un 20% de la caja? Y allí los clientes entran y salen fácil. Probablemente la decisión sea no ponerla y los barrios ya nos han comunicado que no van a renovar sus licencias».

Otra cuestión que afectará, aunque no de forma tan directa, será la subida de la tasa que en algunos locales «supondrá un 300 por ciento más», apunta la asociación. «Hablamos con el concejal de Hacienda y le dijimos que no podía subir tanto de golpe. Entendemos que suba y que haya que pagar, pero no tanto».

El sector estima que todos estos nuevos costes de las terrazas tendrán como consecuencia la pérdida de empleo por las terrazas que se quiten, que se podrían reducir hasta en un 40% según la estimación de algunos hosteleros. Cabe recordar que, según el alcalde de León, la ciudad llegó a contar con 700 veladores en la época del Covid.

Más tiempo para adaptarse

A ello se suma la carga burocrática que está retrasando la solicitud de licencias para los hosteleros que quieran mantener sus mesas y sillas en la calzada.

Todo debía estar listo el próximo 31 de marzo, fecha tope presentada por el Ayuntamiento de León antes de empezar a sancionar. Una fecha que, a todas luces, no será suficiente para cumplir con todos los requisitos solicitados. Tal es la situación que desde Hostelería de León ya avanzan la petición de una moratoria para que las nuevas terrazas estén adaptadas a la ordenanza. «Nos piden amplia documentación y luego tenemos que esperar una respuesta de si nos la aprueban o no. Esa respuesta no está siendo muy rápida y hasta que no nos confirmen la licencia no podemos hacer esa inversión». Después tienen que contratar la estructura e instalarla, por lo que no ven posible tener las terrazas listas para esa fecha.

Vanesa Corral Cafetería Santa Nonia «La pondremos de abril a octubre»

Una de esas terrazas que se levantó con el Covid fue la de la cafetería Santa Nonia, frente a la Biblioteca Municipal.

Ahora han solicitado mantenerla durante los meses de verano, de abril a octubre, porque el resto del año no les compensa. «En Semana Santa la tenemos que desmontar y volver a montar y no somos personal suficiente».

Aquí ya han mirado un presupuesto y el coste de la plataforma les sale por 2.700 euros para cuatro mesas, además añaden la subida de la tasa por velador. Sin embargo, todavía no lo han contratado porque no tienen respuesta del Ayuntamiento de León a su solicitud. «Hemos mandado presupuesto, un plano, una foto y las cosas que vamos a poner», pero hasta saber si me la conceden no voy a gastar.

Juan Carlos Fernández Bar La Guinda «No la pongo porque no puedo»

En la avenida Lancia, esta vetusta cafetería ha declinado su voluntad de poner terraza en las zonas reservadas a aparcamiento, tal como hizo en 2020. «Yo no la pongo porque no puedo».

Su propietario analizó opciones y tenerlo «todo perfecto» le suponía unos 6.000 o 7.000 euros. «Es por el tema económico que no la pongo. Un bar de barrio no da para ello».

Además, afirma que varios proveedores le están informando de que muchos colegas del sector han optado por tomar la misma decisión que él.

Rubén López Bar El Reloj y El Trébol «Lo veo todo un poco exagerado»

En la confluencia de las calles Villa Benavente y República Argentina tiene sus dos locales y en uno de ellos ya ha iniciado los trámites para mantener la terraza.

«Estaba un poco pez en todo esto de las normativas y de lo que me enteraba era por prensa», señala. De hecho, casi le pilla el tiempo otorgado por el Ayuntamiento de León para solicitar estas nuevas licencias. Como novedades para él están el servicio de mesa, el color estipulado y elevarla al nivel de la acera con un proyecto firmado por aparejador y arquitecto. «Lo veo un poco exagerado para algo que se hace con palés y tableros. Tener que pagar a gente para que lo haga...», reflexiona.

Asume que la inversión será «cara», pero prefiere gastarse el dinero ahora y dejarla bien. Prevé un gasto de «unos 5.000 euros» con separadores, mobiliario y todo lo necesario. A ello sumará las tasas del Ayuntamiento que han subido «una barbaridad».

Se encuentra a la espera de que le den el visto bueno a su proyecto que entregó con documentación, cumplimiento de seguro obligatorio y un croquis diseñado con la distribución de las mesas y sillas. «No he comprado nada porque no sé las plazas que me van a dar y todo depende de eso».

Antón Shantyr Restaurante Pagus «No me parece caro; la gente lo busca»

Muy cerquita del anterior se ubica este otro negocio cuya imponente y elegante terraza lleva tiempo acostada en la calzada. «Para nosotros fue un avance. Fuimos poco a poco y a la gente le gusta». Cuentan con una estructura que les permite disfrutar del buen tiempo y tener trabajo en el exterior durante todo el año. «He necesitado meter a más personal y nos ha sorprendido».

Sobre la nueva normativa, todavía no tienen claro el coste de la estructura que necesitarán para adaptarse. Será esta semana cuando tiene previsto instalarla. «Prefiero una terraza que esté bien cuidada y apetezca sentarse. Valoraremos materiales económicos para poner algo bonito y majo».

Su proceso burocrático le resultó «fácil». Ajustó el proyecto a la normativa, llevó los papeles a San Marcelo y allí explicó claramente los metros que tienen y lo que iban a ocupar, en base a la estructura que ahora tienen.

Sí estima que la tasa pasará de los 130 euros que paga ahora a más de 200. «No me parece caro porque es algo que busca la gente».