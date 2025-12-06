Sábado sin alertas, más «calor» y lluvia en León El fin de semana abre las pistas de esquí y deja atrás una semana de avisos meteorológicos en la montaña leonesa

El fin de semana llega a León con la inauguración de las pistas de esquí y con la buena noticia de que las alertas que marcaron los últimos días quedan atrás. Sin embargo, la jornada del sábado estará todavía condicionada por la inestabilidad atmosférica.

Se espera un día nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera Cantábrica, donde podrían alcanzar intensidad moderada. La cota de nieve se situará en torno a los 1300-1400 metros a primeras horas, elevándose de forma progresiva a medida que avance el día.

También se prevén brumas y bancos de niebla, sobre todo en cotas altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, situándose en 4 grados en Astorga y León, 6 grados en Ponferrada y 2 grados en Villablino. Las máximas, por su parte, subirán de manera ligera o moderada, especialmente en el extremo noroccidental. No se descarta alguna helada débil en zonas de montaña.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con posibilidad de rachas fuertes. Tras varios días dominados por el frío intenso, estos cambios en el tiempo eran esperados. León afronta así un sábado en el que la lluvia seguirá siendo protagonista, aunque sin la presión de las alertas recientes.

