leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de pistas de esquí. L.N

Sábado sin alertas, más «calor» y lluvia en León

El fin de semana abre las pistas de esquí y deja atrás una semana de avisos meteorológicos en la montaña leonesa

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

El fin de semana llega a León con la inauguración de las pistas de esquí y con la buena noticia de que las alertas que marcaron los últimos días quedan atrás. Sin embargo, la jornada del sábado estará todavía condicionada por la inestabilidad atmosférica.

Se espera un día nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera Cantábrica, donde podrían alcanzar intensidad moderada. La cota de nieve se situará en torno a los 1300-1400 metros a primeras horas, elevándose de forma progresiva a medida que avance el día.

También se prevén brumas y bancos de niebla, sobre todo en cotas altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, situándose en 4 grados en Astorga y León, 6 grados en Ponferrada y 2 grados en Villablino. Las máximas, por su parte, subirán de manera ligera o moderada, especialmente en el extremo noroccidental. No se descarta alguna helada débil en zonas de montaña.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con posibilidad de rachas fuertes. Tras varios días dominados por el frío intenso, estos cambios en el tiempo eran esperados. León afronta así un sábado en el que la lluvia seguirá siendo protagonista, aunque sin la presión de las alertas recientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  2. 2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  3. 3 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  4. 4 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  5. 5 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  6. 6 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  7. 7 Puente dice que devolver Feve al centro de León era «disparatado» y que el bus está «acordado»
  8. 8 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10 Un municipio del alfoz de León saca cinco puestos de trabajo a concurso por oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sábado sin alertas, más «calor» y lluvia en León

Sábado sin alertas, más «calor» y lluvia en León