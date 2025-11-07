Renfe se reúne con los usuarios de Cercanías de León en el I Foro de Experiencia Cliente El objetivo de la compañía es «mantener una comunicación activa y directa con los usuarios recurrentes» y «conocer su experiencia real con el servicio diario»

Renfe ha celebrado en León esta semana la primera edición del Foro de Experiencia Cliente con los viajeros frecuentes del servicio de Cercanías de León, con el objetivo de poner en común impresiones del servicio que se presta a diario y conocer de primera mano las opiniones y sugerencias de los usuarios, que utilizan el tren en sus desplazamientos habituales a diario.

Los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar propuestas y consultas con el equipo humano de la Gerencia de Área de Servicio Público de Ancho Métrico, desde la que se organiza y gestiona la prestación del servicio de Cercanías de León.

Mediante un coloquio semiestructurado, el Foro de Experiencia Cliente se desarrolla con el diálogo de todos los participantes, se comparten las experiencias e impresiones sobre el servicio de Cercanías y se analizan las interacciones que el viajero tiene con Renfe antes, durante y después de la realización de su viaje.

Tarjeta sin contacto y otros servicios

En este encuentro se ha dado la oportunidad de valorar la utilidad y la facilidad de uso de algunas de las aportaciones más recientes que Renfe ha implementado en las Cercanías de León (línea León-Guardo), como la tarjeta sin contacto '+Renfe & Tú', o los distintos canales de información directa al cliente.

También se han abordado cuestiones sensibles y relevantes para los clientes habituales de Cercanías centradas principalmente en las frecuencias horarias, la puntualidad, la información sobre las incidencias puntuales, el confort o la gestión de las sugerencias y reclamaciones.

Renfe quiso «agradecer a sus clientes su participación en este Foro, que sirve de encuentro entre la empresa y sus viajeros, para conocer las inquietudes de sus usuarios habituales».

En el encuentro han participado clientes que se inscribieron en un proceso que ha estado abierto durante las últimas semanas a todos los usuarios del servicio de Cercanías.