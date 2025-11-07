leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Renfe se reúne con los usuarios de Cercanías de León en el I Foro de Experiencia Cliente

El objetivo de la compañía es «mantener una comunicación activa y directa con los usuarios recurrentes» y «conocer su experiencia real con el servicio diario»

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

Renfe ha celebrado en León esta semana la primera edición del Foro de Experiencia Cliente con los viajeros frecuentes del servicio de Cercanías de León, con el objetivo de poner en común impresiones del servicio que se presta a diario y conocer de primera mano las opiniones y sugerencias de los usuarios, que utilizan el tren en sus desplazamientos habituales a diario.

Los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar propuestas y consultas con el equipo humano de la Gerencia de Área de Servicio Público de Ancho Métrico, desde la que se organiza y gestiona la prestación del servicio de Cercanías de León.

Mediante un coloquio semiestructurado, el Foro de Experiencia Cliente se desarrolla con el diálogo de todos los participantes, se comparten las experiencias e impresiones sobre el servicio de Cercanías y se analizan las interacciones que el viajero tiene con Renfe antes, durante y después de la realización de su viaje.

Tarjeta sin contacto y otros servicios

En este encuentro se ha dado la oportunidad de valorar la utilidad y la facilidad de uso de algunas de las aportaciones más recientes que Renfe ha implementado en las Cercanías de León (línea León-Guardo), como la tarjeta sin contacto '+Renfe & Tú', o los distintos canales de información directa al cliente.

También se han abordado cuestiones sensibles y relevantes para los clientes habituales de Cercanías centradas principalmente en las frecuencias horarias, la puntualidad, la información sobre las incidencias puntuales, el confort o la gestión de las sugerencias y reclamaciones.

Renfe quiso «agradecer a sus clientes su participación en este Foro, que sirve de encuentro entre la empresa y sus viajeros, para conocer las inquietudes de sus usuarios habituales».

En el encuentro han participado clientes que se inscribieron en un proceso que ha estado abierto durante las últimas semanas a todos los usuarios del servicio de Cercanías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  2. 2 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  3. 3 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  4. 4 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  5. 5 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  6. 6 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  7. 7 Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo
  8. 8 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  9. 9 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León
  10. 10 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Renfe se reúne con los usuarios de Cercanías de León en el I Foro de Experiencia Cliente

Renfe se reúne con los usuarios de Cercanías de León en el I Foro de Experiencia Cliente