Regresa la lluvia en la jornada dominical de León Las temperaturas repuntan tras el avance del invierno vivido en los últimos días

Leonoticias León Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

El otoño regresa tras el avance del invierno que se ha vivido en los últimos días en la provincia de León.

Las nevadas volverán a dejar paso a las lluvias y eso repercutirá en las temperaturas que subirán durante los próximos días.

Este domingo será gris, con amenaza de lluvia que se hará efectiva en la segunda mitad del día.

El cielo estará nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas en montaña, y aumentando a cielo cubierto con más precipitaciones débiles en meseta al final del día.

La cota de nieve por encima de 1.800-2.000 metros. Habrá brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas en ascenso, pudiendo ser notable en las mínimas. Oscilará entre los 3 grados de Villablino o los 5 de León capital y los 11 de Astorga o incluso 12 de Ponferrada.

El viento del oeste y suroeste, flojo a moderado con algún intervalo de fuerte en montaña.