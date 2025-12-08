Rechazo a la creación de una universidad privada en León «La iniciativa profundiza en la mercantilización de la educación superior» aseguran desde Izquierda Unida

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

Izquierda Unida muestra su rechazo al proyecto anunciado por HM Hospitales para la creación de un centro universitario privado en León en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Para Rubén Estévez, coordinador local, «esta iniciativa, lejos de representar un avance educativo, supone un paso más en la consolidación de un modelo de universidad-empresa que amenaza gravemente la calidad del sistema público, la equidad social y la propia misión democrática de la educación superior».

Es un tipo de expansión, señala, que responde al patrón de «universidades-chiringuito», caracterizado por la búsqueda prioritaria del beneficio económico, la «precarización» del modelo universitario, la «concentración en ámbitos de alta rentabilidad, la escasa aportación investigadora así como la privatización progresiva del conocimiento».

Este modelo, añade el nuevo líder de la formación de izquierdas en León, ha proliferado por todo el país, especialmente en comunidades donde gobiernos conservadores -pero también socialdemócratas- han facilitado «autorizaciones exprés, recalificaciones urbanísticas y privilegios administrativos». Su finalidad, a juicio de IU, «no es atender necesidades sociales, sino generar lucro».

Izquierda Unida considera que lejos de complementar la oferta existente, una universidad privada como esta «compite con la pública por alumnado, recursos, profesorado y visibilidad, debilitando su capacidad de garantizar formación crítica, investigación de calidad y servicio social». Precisamente, subrayan, dos de los cuatro grados que se tienen previsto ofertar ya se cursan en la Universidad de León, como Enfermería y Fisioterapia.

Afirman que este efecto ya se ha observado en otras provincias de Castilla y León, donde sindicatos, comunidad universitaria y agentes sociales han advertido de que los nuevos centros privados amenazan directamente la viabilidad de los campus públicos. «La apertura de un centro universitario privado en León no responde a necesidades educativas, científicas o sociales. Responde a intereses económicos. Es un paso más en la mercantilización de la educación superior, en la privatización del conocimiento y en el debilitamiento de la universidad pública. León no necesita una universidad negocio. Necesita una universidad pública fuerte, financiada, crítica, democrática y al servicio de toda la sociedad», concluye Estévez.