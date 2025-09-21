leonoticias - Noticias de León y provincia

TSJ de Castilla y León.

Ratifican la absolución de un varón acusado de agresión sexual en León

No consta «acreditado» que el acusado se dirigiese a la demandante con la intención de atemorizarla, ni que hubiera agredido sexualmente u obligado a mantener relaciones sexuales, maltratado o coaccionado

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:38

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de León sobre un varón acusado de agresión sexual, maltrato habitual, coacciones y amenazas a su expareja.

La Audiencia Provincial de León dictó sentencia el 24 de febrero de 2025, en la que absolvía al acusado de «toda clase de responsabilidad criminal» en el procedimiento, al no constar «acreditado» que el acusado se dirigiese a la demandante con la intención de atemorizarla, ni que hubiera agredido sexualmente u obligado a mantener relaciones sexuales, maltratado o coaccionado.

Notificada dicha resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la demandante, expareja del acusado, en el que se alegó como motivo de impugnación vulneración de la tutela judicial efectiva y error en la valoración de la prueba.

El TSJCyL ha desestimando el recurso de apelación, por lo que se confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de León. Contra la sentencia del TSJCyL cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

