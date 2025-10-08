leonoticias - Noticias de León y provincia

Varios peregrinos este 8 de octubre en el Punto de Información al peregrino en Puente Castro. ICAL

El Punto de Información al Peregrino de León atiende a casi 10.000 personas de 59 países

Se trata de 2.000 peregrinos menos que el año pasado debido a que estuvo cerrado durante una semana de agosto porque los voluntarios de Protección Civil fueron desplazados por los incendios

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:54

El Punto de Atención del Camino de Santiago en León, ubicado en Puente Castro y gestionado por la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de León, atendió desde el 28 de abril y hasta el 30 de septiembre a un total de 9.841 personas de 59 nacionalidades diferentes, concretamente 7.963 extranjeros y 1.878 españoles.

Las cifras registran un descenso de aproximadamente 2.000 peregrinos menos respecto al año anterior, debido a que el punto permaneció cerrado durante una semana de agosto porque los voluntarios de Protección Civil fueron destinados a colaborar en el despliegue del operativo en La Bañeza, atendiendo a los desplazados alojados en polideportivos por los incendios forestales.

En cuanto a la nacionalidad, por el punto informativo pasaron peregrinos procedentes de 59 países, de los que los más numerosos procedían de Estados Unidos, con 1.128 peregrinos, Francia, con 1.042 peregrinos, e Italia, con 737 peregrinos. A nivel nacional, la mayoría de los peregrinos procedía de Cataluña y País Vasco.

El alcalde de León, José Antonio Diez, visitó este miércoles el punto informativo acompañado por el concejal de Protección Civil, Álvaro Pola, donde resaltó el «trabajo altruista que desempeñan los voluntarios que prestan un servicio tan importante y demandado por los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y recalan en la ciudad de León».

En concreto, fueron 25 voluntarios los encargados de atender este punto informativo organizados en grupos de dos o tres voluntarios más otras dos personas los días en los que se realizan desplazamientos con moto o quad. Su labor es ofrecer información sobre la ciudad, albergues, monumentos, talleres de bicicletas o centros de salud a los peregrinos para hacer su estancia en la ciudad lo más agradable posible.

En total llevaron a cabo 90 jornadas con el horario habitual de 9 a 13 horas, de las que doce fueron completadas con motos o quads realizando desplazamientos a Sahagún, Mansilla de las Mulas y Reliegos.

