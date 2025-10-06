El PSOE lleva al pleno de las Cortes la «nefasta» gestión de Suárez-Quiñones El Grupo Parlamentario Socialista preguntará a la Junta sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía leonesa

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León llevará esta semana al pleno autonómico una batería de preguntas centradas en los problemas que más preocupan a la ciudadanía leonesa, como la «nefasta» gestión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o las derivaciones de pacientes del Bierzo a otros hospitales para realizar intervenciones quirúrgicas.

El PSOE, además de denunciar la «opaca» gestión de Suárez-Quiñones, exigirá al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que aclare si lo respalda, si mantiene su apoyo hacia él «tras su cadena de escándalos y denuncias que deterioran la imagen de la Junta y lastran la confianza ciudadana».

«El consejero está acorralado, denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y cada semana protagoniza un nuevo episodio de polémicas por su nefasta gestión, marcada por la falta de transparencia, el uso partidista de los recursos públicos y el abandono del medio rural», ha subrayado la procuradora Nuria Rubio, que ha asegurado que desde el Partido Socialista no están dispuestos a consentir que Suárez-Quiñones, que está «más preocupado por salvar su reputación personal que por resolver los problemas de esta provincia», intente «lavar su imagen a costa de los leoneses y leonesas».

Por todo ello, el Grupo Socialista exige que la Junta «rompa su silencio» y aclare si sigue respaldando «a un consejero que acumula denuncias y descrédito político». «El dúo Mañueco-Quiñones está siendo letal para León: se esconden tras el autobombo mientras esta tierra pierde oportunidades, servicios y confianza en sus instituciones», ha sentenciado Rubio.

Preguntan por el Hospital de El Bierzo

El PSOE también preguntará a la Junta por qué se están derivando pacientes del Hospital de El Bierzo a otros centros hospitalarios para intervenciones quirúrgicas en lugar de reforzar la capacidad asistencial del hospital comarcal.

«La ciudadanía del Bierzo no puede ser tratada como de segunda. Exigimos recursos, profesionales y medios materiales suficientes para que las operaciones se realicen en el Hospital del Bierzo, sin desplazamientos ni esperas injustificadas», ha declarado el procurador Javier Campos, que ha lamentado que la Junta, «lejos de reforzar los recursos públicos, mantiene conciertos con centros privados en lugar de invertir en personal y equipamiento propio».

Medidas para fortalecer la educación pública

Además, el Grupo Socialista defenderá en el pleno una moción con 15 medidas para fortalecer la educación pública en Castilla y León, especialmente relevante para provincias como la de León, donde consideran que la despoblación y la dispersión geográfica amenazan la igualdad educativa.

Entre las principales propuestas está la de equiparar las retribuciones del profesorado con las del resto de comunidades autónomas, extender el transporte escolar a estudiantes de FP que cursen enseñanzas fuera de su municipio, aprobar un plan de apoyo a la escuela rural antes de diciembre de 2025, con más oferta de Bachillerato y FP en las comarcas rurales, garantizar la cobertura de bajas docentes en tres días como máximo o reducir la interinidad al 8 % y desarrollar un plan plurianual de infraestructuras educativas.

«Defendemos una educación pública de calidad que llegue a todos los pueblos, con profesorado reconocido y servicios que eviten el cierre de escuelas en el medio rural», ha remarcado Rubio.

El operativo antiincendios

El PSOE también defenderá una proposición no de ley para transformar el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta en un operativo público, permanente y estable durante todo el año, antes del 31 de diciembre de 2025.

Para ello, propondrá reconocer la categoría profesional de bombero forestal conforme a la Ley 5/2024, actualizar el sistema de guardias en cumplimiento del Diálogo Social, cubrir todas las plazas de agentes medioambientales y técnicos actualmente vacantes, modernizar los medios materiales y garantizar formación y coordinación permanentes.

«León ha sufrido las consecuencias de la improvisación y de un operativo precario. La Junta debe dejar de mirar para otro lado y construir un sistema público y profesional que proteja de verdad nuestros montes y a quienes los defienden», ha advertido Rubio, que también ha querido dejar claro que «frente a la inacción y los escándalos del PP, el PSOE trabaja con propuestas y soluciones reales».