El PSOE denuncia el «electoralismo» y la «hipocresía» del PP en el Congreso de los Diputados

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:28

El PSOE de León ha respondido a la iniciativa del PP en el Congreso, impulsada por Ester Muñoz, recordando que «el único abandono que sufre León es el del Partido Popular en la Junta de Castilla y León desde hace 38 años».

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, será el encargado de defender la posición socialista en el debate de la Cámara Baja. «Hablaremos del futuro de León, sí, pero también de responsabilidades. Porque quienes hoy se rasgan las vestiduras fueron los mismos que condenaron a nuestra provincia a la parálisis y al retroceso durante décadas», ha afirmado.

Cendón ha denunciado el «electoralismo descarado» que hay detrás de esta «maniobra del PP». «Esta PNL no busca soluciones para León, sino titulares para el PP. Es puro oportunismo político. Intentan utilizar a nuestra provincia como arma arrojadiza porque saben que se acercan elecciones y tienen pánico a perder el poder en Castilla y León. Pero los leoneses y leonesas ya no se dejan engañar por sus campañas de humo».

Proyectos estratégicos

El dirigente socialista ha subrayado que todos los proyectos estratégicos de la provincia avanzan con el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado que la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros se encuentra en su última fase, pendiente únicamente de la licitación de la obra, y que el Teatro Emperador ya cuenta con consenso institucional y dotación presupuestaria después de décadas de abandono. También ha destacado que el Parador de San Marcos tiene licitado el proyecto de su segunda fase, que ampliará sus instalaciones con nuevos salones, piscina y más habitaciones, reforzando su atractivo turístico, y que la autovía A-76, entre Ponferrada y Ourense, licitará en breve su primer tramo con una inversión superior a los 100 millones de euros.

Además, el líder leones ha apuntado que el estudio de viabilidad del lazo del Manzanal avanza para reforzar la conexión ferroviaria dentro del Corredor Atlántico, una infraestructura de la que León es una de las provincias más beneficiadas. A todo ello, ha explicado, se suma el papel del INCIBE, que ha colocado a León en el mapa mundial de la ciberseguridad y se ha convertido en el buque insignia tecnológico y digital de la provincia.

Intereses en el Congreso

«Mientras el Gobierno socialista cumple con León, el PP no soporta ver cómo esta tierra avanza. Por eso vuelven a la vieja táctica del victimismo y la mentira. Fueron los gobiernos de Rajoy los que paralizaron proyectos, recortaron inversiones y dejaron a León sumida en el abandono. Hoy, en cambio, León avanza con hechos», ha señalado.

Cendón ha recordado que el PP votó sistemáticamente en contra de los intereses de León en el Congreso, oponiéndose a presupuestos, a los planes de transición justa y a las medidas que apoyan la reindustrialización, la innovación y el empleo. «Lo que deberían hacer Ester Muñoz y el PP es pedir perdón por los 38 años de abandono del PP en la Junta de Castilla y León, por su nefasta gestión y por haber vaciado nuestros pueblos, degradado la sanidad pública y frenado el desarrollo de nuestra tierra», ha apuntado.

Para finalizar, el también diputado nacional ha lamentado el «nerviosismo del PP» con «Quiñones hundido, con un horizonte judicial abierto, reprobado por el Parlamento y con una ciudadanía que le da la espalda». «Salen a la desesperada para desviar la atención de su propio desastre político. Pero León no se deja engañar», ha añadido.

Deterioro de servicios públicos

«El PP está muy interesado en no hablar de sus competencias en Castilla y León, pero lo haremos. Hablaremos de su fracaso en sanidad, de su abandono educativo, del deterioro de los servicios públicos, del retraso en las infraestructuras y de su nefasta gestión de los incendios que cada verano arrasan nuestra comunidad.

Y lo haremos en las urnas, en la próxima cita electoral, donde se decidirá quién defiende de verdad esta tierra y quién lleva 38 años viviendo de ella», ha concluido el secretario provincial socialista.