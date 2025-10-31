leonoticias - Noticias de León y provincia

Bimba, la perra que se busca en León.

Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León

De nombre Bimba, la perrina está enferma y fue vista por última vez en la zona de Eras de Renueva en León ciudad

Ana G. Barriada

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:32

Ofrecen 500 euros de recompensa para la persona que localice y entregue a una perra de la que no hay noticias desde que se le perdiera la pista en la zona Ejército del Aire del barrio de Eras de Renueva en León ciudad.

Se trata de Bimba, una perrina blanca de pequeño tamaño de la que adjuntan una foto en la publicación de la protectora de animales que pide ayuda para localizarla. Bimba está enferma, por lo que es importante localizarla cuanto antes para darle su medicación ya que tiene una hernia y hay que operarla con urgencia. Está esterilizada y tiene chip.

Según explican sus propietarios, es una perra de cierta edad que arrastra problemas de salud de hace años. Fue adoptada en su momento y cada minuto cuenta para encontrarla en las mejores condiciones.

«Solo queremos que vuelva con nosotros», piden los dueños de Bimba, que ofrecen una recompensa «sin ninguna represalia» a la persona que dé con la perrina que fue vista por última vez en la zona norte de Eras.

