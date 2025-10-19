Protección Civil El Refugio será galardonada por su labor contra los incendios Varias asociaciones vecinales y ciudadanos afectados por los incendios, rendirán un homenaje a los voluntarios que participaron durante varios días en las tareas de extinción de los incendios

Protección Civil El Refugio será galardonada el próximo mes de diciembre por su trabajo durante los incendios que asolaron la provincia de León este verano. Varias asociaciones vecinales, y ciudadanos afectados por los incendios, rendirán un homenaje a los voluntarios que participaron durante varios días en las tareas de extinción de los incendios.

La asociación, por su parte, ha querido da las gracias por la iniciativo de distinguir su labor.

De paso, han informado que, el próximo día 1 de noviembre, Protección Civil El Refugio presentará el dispositivo invernal para hacer frente a las nevadas, maquina quitanieves, vehículo todoterreno, así como 4.000 kg de sal, así como dos voluntarios más que se formarán parte de los voluntarios para hacer frente a las nevadas en el Valle de Valdetuejar

Por otro lado, Protección Civil El Refugio ha recibido la felicitación del Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco por el «brillante trabajo realizado durante los incendios».