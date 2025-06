El propietario de Foster´s Hollywood en León cierra sus dos locales en Asturias

Lucía Gutiérrez León Viernes, 6 de junio 2025, 15:11 Comenta Compartir

El cierre de los dos restaurantes Foster's Hollywood en Asturias, ubicados en Oviedo y Gijón, ha generado una oleada de indignación entre sus 39 trabajadores y ha encendido las alarmas en León, donde el mismo propietario gestiona otro local de la cadena.

La noticia, avanzada por El Comercio, revela un inesperado fin para dos establecimientos emblemáticos, como el ubicado frente a la playa de San Lorenzo en Gijón, con más de diez años de historia.

La decisión ha sido recibida con sorpresa e impotencia por parte del personal, que asegura no haber sido informado hasta el último momento. «Han tramitado un ERE y nos echaron justificando una mala situación económica», denuncian los empleados, quienes afirman que no han cobrado el mes de mayo ni recibido indemnizaciones. Peor aún, no pueden acceder al paro, ya que los despidos no se oficializarán hasta mediados de junio.

Gestión y críticas

Las críticas apuntan directamente a la gestión del propietario, quien mantiene en funcionamiento el local de León. «No entendemos cómo puede alegar pérdidas en Asturias mientras sigue operando en León», afirman los trabajadores.

Según explican, tampoco se respetaron los procedimientos legales: «Solo hubo dos reuniones, sin la presencia completa exigida por ley, y todo fue llevado por abogados y representantes sindicales. No hemos vuelto a saber nada del jefe».

Además, denuncian que se intentó aplicar despidos con indemnizaciones mínimas, sin aportar documentación contable actualizada. «Solo presentaron las cuentas de 2022 y 2023, donde hay pérdidas claras, pero no justificaron la situación de 2024. Esto se estaba gestando desde hace tiempo», aseguran.

Este medio ha acudido al establecimiento de la empresa ubicado en León donde, la dirección del mismo, se ha negado a dar declaraciones.