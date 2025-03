Unas primarias, muchos incidentes y dos versiones sobre la papeleta rota a una militante

Ana G. Barriada León Lunes, 17 de marzo 2025, 13:21 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

El desenlace de un proceso de primarias marcado por la polémica, las denuncias cruzadas de forma pública y las malas formas vivía en la jornada electoral su punto culminante siguiendo la línea marcada las últimas semanas. Los más de 3.000 militantes socialistas en la provincia de León se citaban el domingo en las urnas. Con más de 66 por ciento del apoyo, Javier Alfonso Cendón lograba el respaldo suficiente para evitar una segunda vuelta y repetir como secretario general en un provincia que, como ha quedado en evidencia tras este proceso, ha quedado fraccionada.

Lejos de ser una jornada electoral tranquila, los incidentes y la impugnación de ciertas mesas marcó un proceso con los ojos puestos, más que nunca, en la agrupación local de León. Una de las agrupaciones socialistas más grandes de España, con mucha fuerza y, como reconocía este lunes su secretario general y alcalde de León, José Antonio Diez, muy «dura y competida».

Una octogenaria, una papeleta rota y una riña pública

Y la polémica en su urna estaba servida. Como protagonistas, una militante octogenaria, el propio Diez, una persona «muy, muy, muy cercana al candidato Cendón» y la papeleta de la primera que, según testigos presenciales, el alcalde «rompía y tiraba a la papelera» desatando la polémica a vista de todos. Era este lunes cuando, preguntado por los medios, Diez contaba su versión de los hechos.

«Llego a la agrupación, donde conozco a la inmensa mayoría de militantes, y me dicen que hay una cierta presión sobre una militante. Me acerco a ella y le pregunto si ha votado y me dice que no. Le pregunto, en una conversación normal, a quién va a votar y me pregunta que a quién hay que votar. Yo le digo que votaré a Diego Moreno porque creo que es necesario un cambio y me dice que ella también. En ese momento me entrega su papeleta en un sobre que ya había sido doblado, lo que quiere decir que se lo habían dado».

Acto seguido, Diez se dirigía «como marca el reglamento» a la zona donde se recoge la papeleta. En ese momento, y como hace «con cualquier papel o cosa que tiro a la papelera», reconoce que rompió el sobre y lo tiró «sin más» antes de coger el de Moreno. «Cuando voy a dársela aparece esta persona tan, tan cercana al secretario general que es conocida por su talante y su educación», seguía relatando el alcalde con tono irónico, al tiempo que explica que este le echó en cara el cambio de papeleta. «Él insiste a la militante y le grita '¿a quién quieres votar?' Yo entiendo la posición de la mujer que dice 'a Javi'».

Una actitud que, seguía en tono irónico Diez, es «la forma en la que funciona a veces las votaciones con algunas personas en democracia». Por último afirma que sí, que dijo que esa era su casa porque «es la casa de todos los militantes» y, en el enfrentamiento con el simpatizante de Cendón, le recordó que él no es «cualquiera» por el «tono» que estaba utilizando.

Último capítulo de la polémica tras el lío de avales y de grupaciones disueltas

La versión del secretario de la Agrupación Local de León difiere de la que sostienen en la candidatura de Javier Alfonso Cendón. Según el grupo de los vencedores en las primarias de este domingo, una mujer «de casi 90 años» se encontraba hablando con el secretario general cuando Diez «interceptó y cogió el sobre» que ésta tenía en sus manos. «Se lo rompió y le dijo que tenía que votar a Moreno», señalan desde la candidatura. Una situación incómoda en la sede de la calle 19 de octubre en la que, sostienen, el alcalde de León «perdió los papeles» durante las votaciones.

Este es el último capítulo de una serie de versiones diametralmente opuestas entre ambas candidaturas en esta campaña. Desde el problema con los avales hasta la polémica con lo disolución de agrupaciones de montaña, la campaña se ha visto completamente empañada. Para Diez, con el resultado del domingo, se constata que «nada cambia».

La próxima batalla será en la agrupación local de León

En la misma intervención, los medios aprovechaban para interrogar al alcalde sobre la celebración del congreso que elegirá al secretario general de la agrupación local de León. Tras casi 13 años al frente, Diez se postula como candidato a liderar una agrupación «muy dura».

El resultado en la urna que se llevó Cendón de forma muy ajustada, evidencia que la renovada ejecutiva provincial intentará de nuevo 'arrebatar' a Diez esta plaza como ya lo intentara, sin éxito, en el último congreso.

Sin fecha definitiva para esta cita, que queda a la espera de que se celebre el congreso provincial que aupará a Cendón el 30 de marzo, las posiciones comienzan a tomarse. Diez asegura que sería «muy extraño» no ser candidato al ser alcalde y actual secretario pero de nuevo tirando de ironía, asegura estar «acostumbrado a muchas cosas extrañas en este partido. ¿Se presentará otro candidato? Diez no lo descarta. «Son primarias, se organiza para que los militantes tengan libertad, aunque igual es excesivo en este partido ahora mismo, que puedan elegir a sus dirigentes. No seré yo quien diga quién se presenta o no», concluye.