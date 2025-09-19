Posibilidad de tormentas y granizo antes de recibir al otoño La provincia se prepara para un viernes con cierta inestabilidad y máximas que aún así rebasarán los 30 grados

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:17

El otoño se acerca y este viernes 19 de septiembre, la provincia leonesa vivirá un pequeño 'simulacro' con una jornada con posibilidad de lluvias, tormentas y granizo, mientras que las temperaturas seguirán siendo altas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un viernes 19 de septiembre con cielos poco nubosos e intervalos de nubosidad de evolución diurna que podrían dejar chubascos dispersos con tormenta, algunos de ellos fuertes y con granizo.

El viento soplará variable del sur o suroeste, aumentando su intensidad con el paso de las horas y con posibles rachas fuertes o muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas aumentarán y las máximas caerán, reduciendo así la oscilación térmica. Se esperan valores de hasta 34 grados en Ponferrada y 32 en León, Astorga y Villablino, con mínimas de 15 grados en León, 14 en Ponferrada y 13 en Astorga y Villablino.