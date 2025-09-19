leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Posibilidad de tormentas y granizo antes de recibir al otoño

La provincia se prepara para un viernes con cierta inestabilidad y máximas que aún así rebasarán los 30 grados

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:17

El otoño se acerca y este viernes 19 de septiembre, la provincia leonesa vivirá un pequeño 'simulacro' con una jornada con posibilidad de lluvias, tormentas y granizo, mientras que las temperaturas seguirán siendo altas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un viernes 19 de septiembre con cielos poco nubosos e intervalos de nubosidad de evolución diurna que podrían dejar chubascos dispersos con tormenta, algunos de ellos fuertes y con granizo.

El viento soplará variable del sur o suroeste, aumentando su intensidad con el paso de las horas y con posibles rachas fuertes o muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas aumentarán y las máximas caerán, reduciendo así la oscilación térmica. Se esperan valores de hasta 34 grados en Ponferrada y 32 en León, Astorga y Villablino, con mínimas de 15 grados en León, 14 en Ponferrada y 13 en Astorga y Villablino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes
  4. 4 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  5. 5 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia
  6. 6 Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas»
  7. 7 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León
  8. 8 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero
  9. 9 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  10. 10 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Posibilidad de tormentas y granizo antes de recibir al otoño

Posibilidad de tormentas y granizo antes de recibir al otoño