La leonesa Begoña Gómez en una imagen de archivo. En pequeño, Pablo Fernández (Podemos). LN

Podemos, sobre el juicio con jurado a la leonesa Begoña Gómez: «Un ejemplo más de que en España hay jueces fachas»

Fernández atribuye esta situación al acuerdo suscrito hace un año por el PSOE y el PP para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05

El coportavoz federal de Podemos, Pablo Fernández, considera que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir procedimiento de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un delito de malversación es «un ejemplo más de que en España hay muchos jueces fachas que están haciendo política en lugar de impartir justicia».

La transformación de las diligencias de investigación por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital madrileña para sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha llevado al dirigente de la formación morada a criticar con dureza al instructor al que ha tildado de «operador político» y de quien ha asegurado que forma parte de esa «ofensiva reaccionaria de jueces fachas para atacar al Gobierno en un claro caso de 'lawfare'.

Sin embargo, Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, atribuye esta situación al acuerdo suscrito hace un año por el PSOE y el PP para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «dando todo el poder de los jueces a los 'populares'. Por eso, de aquellos polvos vienen estos lodos y el PP va a seguir utilizando a los jueces, no para impartir justicia sino para hacer política», de ahí el llamamiento del representante de Podemos al PSOE para que «deje su cobardía y busque fórmulas parar acabar con el dominio del PP en el máximo órgano de representación de los jueces».

