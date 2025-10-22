La Plaza Mayor de Gijón acogerá Feria de los Productos de León El evento contará con 23 expositores distintos además de una serie de actividades como degustaciones, catas y presentaciones

Imagen de una alubiada ofrecida en la feria de los Productos de León del año pasado en Gijón.

Leonoticias León Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Plaza Mayor de Gijón acoge este fin de semana la Feria de los Productos de León, donde se darán cita 23 expositores para ofrecer una amplia representación de los productos agroalimentarios de la provincia.

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable de Productos de León, Roberto Aller, fue el encargado de presentar hoy la cita, acompañado del presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno, y del concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios.

Hojaldres, chocolates, licores, embutidos, legumbres, vinos, quesos o mieles estarán presentes en los expositores desde la tarde de este viernes -con apertura a las 17 horas- hasta la del domingo -el cierre está previsto a las 18 horas- de una cita que se convoca en el marco de las fiestas patronales de la Casa de León, que Roberto Aller describió como «punto de encuentro de dos pueblos que comparten un alma forjada en la resistencia de Covadonga y en las primeras Cortes democráticas del mundo».

La Feria, añadió, es «mucho más que una serie de eventos programados» entre los que mencionó la alubiada prevista para las 13.30 horas del sábado y el desfile de pendones que el domingo reunirá a medio centenar de enseñas y 200 pendoneros por el Paseo de la playa de san Lorenzo, desde la iglesia de san Pedro, a partir de las 12 del mediodía.

El edil gijonés remarcó que la cita repite ubicación tras el éxito de la convocatoria anterior y recordó que el recinto solamente acoge de forma excepcional citas similares, como ocurre con el mercado ecológico.

Fernández Chimeno aludió a la trayectoria de la Casa de León, con 43 años de vida, e hizo hincapié en la unidad entre leoneses y asturianos antes de invitar a asistir a esta convocatoria a propios y visitantes.