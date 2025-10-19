leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plataforma contra la violencia machista de León. Campillo

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo 'Lunes sin sol'

Recordará a Verónica González, asesinada el 14 de octubre en La Codosera (Badajoz)

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La Plataforma contra la Violencia Machista de León llevará a cabo mañana, lunes 20 de octubre, a las 20 horas, una nueva concentración de 'Los Lunes sin sol' en la plaza de Botines de la capital, donde se recordará a Verónica González, la mujer de 43 años en La Codosera (Badajoz) el 14 de octubre.

Con Jacqueline son ya 30 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.325 desde 2003, cuando se comenzó a computar el número de víctimas mortales de este tipo de delitos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a tres este año y a 65 desde que empezaron a contabilizarse en 2013.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al edificio Botines de la capital leonesa una concentración pública, abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a la violencia machista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una llamada por una posible agresión en el centro de León moviliza a la Policía
  2. 2 La vecina que ha convertido su casa en el rincón terrorífico de un pueblo de León
  3. 3 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  4. 4 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  5. 5 La Cultural se exhibe a costa de un Real Zaragoza hundido
  6. 6 El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno
  7. 7 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  8. 8 Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda
  9. 9 Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas
  10. 10 León afronta su carrera de 10 kilómetros: restricciones de tráfico, horarios y recorridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo 'Lunes sin sol'

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo &#039;Lunes sin sol&#039;