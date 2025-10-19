La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo 'Lunes sin sol' Recordará a Verónica González, asesinada el 14 de octubre en La Codosera (Badajoz)

La Plataforma contra la Violencia Machista de León llevará a cabo mañana, lunes 20 de octubre, a las 20 horas, una nueva concentración de 'Los Lunes sin sol' en la plaza de Botines de la capital, donde se recordará a Verónica González, la mujer de 43 años en La Codosera (Badajoz) el 14 de octubre.

Con Jacqueline son ya 30 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.325 desde 2003, cuando se comenzó a computar el número de víctimas mortales de este tipo de delitos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a tres este año y a 65 desde que empezaron a contabilizarse en 2013.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al edificio Botines de la capital leonesa una concentración pública, abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a la violencia machista.